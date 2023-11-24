Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Alasan Liverpool Bakal Permalukan Manchester City di Pekan Ke-13 Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Faktor Mohamed Salah dan Darwin Nunez!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:09 WIB
5 Alasan Liverpool Bakal Permalukan Manchester City di Pekan Ke-13 Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Faktor Mohamed Salah dan Darwin Nunez!
Darwin Nunez dan Mohamed Salah kala membela Liverpool. (Foto: Reuters)
SEBANYAK 5 alasan Liverpool bakal permalukan Manchester City di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Pertandingan super big match tersebut bakal dilangsungkan di Etihad Stadium, Manchester, Sabtu 25 November 2023 pukul 19.30 WIB.

Saat ini, The Citizens -julukan Manchester City- masih memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan koleksi 28 poin. Sementara itu, The Reds -julukan Liverpool- berada di posisi kedua dengan 27 poin. Mereka pun sangat berpeluang menyalip The Citizens.

Tentunya, Liverpool memiliki target untuk mencuri poin penuh, meski bermain di markas lawan demi bisa mengudeta sang rival. Setidaknya, ada 5 alasan Liverpool bakal permalukan Manchester City pada laga nanti. Apa saja alasannya?

Berikut 5 Alasan Liverpool Bakal Permalukan Manchester City di Pekan Ke-13 Liga Inggris 2023-2024:

5. Punya Modal Positif

Liverpool

Liverpool telah dalam tren positif sejak awal kampanye mereka di Liga Inggris 2023-2024. Dalam laga terakhirnya, tim Merseyside itu sukses mengalahkan Brentford dengan skor nyaman 3-0 dan akan percaya diri menjelang pertandingan kontra The Citizens.

Manchester City, sebaliknya, ditahan imbang 4-4 oleh Chelsea di pertandingan sebelumnya dan perlu meningkatkan performanya pada akhir pekan ini. Karena memiliki modal yang lebih positif, The Reds dijagokan bisa mempermalukan sang juara bertahan.

4. Unggul Head to Head

Liverpool vs Manchester City

Liverpool memiliki rekor sejarah yang mengesankan melawan Manchester City. The Reds telah memenangkan 108 dari 224 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim, dibandingkan dengan 60 kemenangan The Citizens.

Dalam 57 pertemuan kedua tim sejak 1995, Liverpool sudah mengoleksi 25 kemenangan dan Manchester City baru 12 kali mengalahkan The Reds. Semengtara itu, 20 pertandingan lainnya berakhir imbang.

