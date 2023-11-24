Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 2 Negara yang Lolos Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Ada Timnas Argentina U-17!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:29 WIB
Daftar 2 Negara yang Lolos Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Ada Timnas Argentina U-17!
Timnas Argentina U-17 lolos semifinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

DAFTAR 2 negara yang lolos semifinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dua tim itu adalah Timnas Jerman U-17 dan juga Argentina U-17.

Ya, laga babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah mulai digelar pada hari ini, Jumat (24/11/2023). Ada dua pertandingan yang digelar hari ini di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, sejak sore hari.

Timnas Jerman U-17

Duel pertama yang digelar mempertemukan Timnas Spanyol U-17 vs Jerman U-17. Hasilnya, Jerman U-17 sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Sengitnya duel Spanyol U-17 vs Jerman U-17 membuat gol semata wayang pada laga itu baru tercipta pada babak kedua. Ialah Paris Brunner yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-64.

Spanyol U-17 sejatinya memiliki sederet peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi gagal dimaksimalkan dengan baik. Bahkan, Spanyol U-17 dipaksa bermain dengan 10 orang saja di penghujung laga karena sang kiper, Raul Jimenez Latorre diganjar kartu merah oleh wasit.

Kesuksesan Jerman U-17 lolos ke semifinal Piala Dunia U-17 2023 berhasil diikuti oleh Argentina U-17. Duel Argentina U-17 vs Brasil U-17 di babak perempatfinal sejatinya harus ditunda selama 30 menit karena lapangan JIS yang tergenang air usai diguyur hujan deras.

Alhasil, laga yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (24/11/2023) pukul 19.00 WIB baru dimulai pada pukul 19.30 WIB. Meski begitu, Argentina U-17 tetap sukses tampil ciamik.

