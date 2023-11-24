Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Melenggang ke Semifinal, Bomber Timnas Jerman U-17 Salut dengan Suporter Indonesia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:03 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Melenggang ke Semifinal, Bomber Timnas Jerman U-17 Salut dengan Suporter Indonesia
Penggawa Timnas Jerman U-17, Max Moerstedt (Foto: Instagram/Max Moerstedt)
A
A
A

JAKARTA - Bomber Timnas Jerman U-17, Max Moerstedt, salut dengan suporter Indonesia. Menurutnya para fans Tanah Air sukses membuat atmosfer luar biasa.

Seiring dengan itu, dia turut senang dengan suasana tersebut. Pemain Hoffenheim U19 tersebut yakin selalu ada fans yang mendukung timnya selama bermain di Piala Dunia U-17 2023 mulai dari Kota Bandung maupun Jakarta.

"Itu sangat gila, atmosfer yang luar biasa dan para suporter benar-bernar gila," ujarnya kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (24/11/2023).

"Jakata saya pikir lebih besar, tapi di kedua kotanya selalu ada fans kami, itu luar biasa," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Jerman U-17 telah bermain di dua kota berbeda selama Piala Dunia U-17 2023. Sejak di fase penyisihan Grup F, Jerman U-17 mulanya bermain di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Bandung.

Laga mereka kemudian pindah ke Jakarta International Stadium (JIS) di partai akhir fase grup tersebut. Mereka kembali ke Bandung saat babak 16 besar sebelum kembali lagi ke JIS di perempatfinal.

Halaman:
1 2
      
