HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadapi Mali U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023, Nassim Azaouzi: Timnas Maroko U-17 Kuat!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:16 WIB
Hadapi Mali U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023, Nassim Azaouzi: Timnas Maroko U-17 Kuat!
Timnas Maroko U-17 bersiap menghadapi Timnas Mali U-17 (Foto: Instagram/@equipedumaroc)
A
A
A

SOLO - Striker Timnas Maroko U-17, Nassim Azaouzi, percaya diri menatap laga perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 melawan Timnas Mali U-17. Dia menegaskan skuadnya saat ini adalah tim yang kuat secara kolektif.

Tidak hanya itu, Azaouzi juga bertekad untuk mencetak gol pada laga tersebut. Namun, dia tetap mengutamakan kekompakan tim di lapangan.

Timnas Maroko U-17

"Saya berharap bisa memberikan penampilan terbaik saya saat menghadapi Mali. Secara kolektif, kami adalah tim yang kuat," ungkap Azaouzi dalam rilis yang diterima Jumat (24/11/2023).

"Kami tidak akan bermain secara individu karena kami adalah sebuah tim. Selain itu, saya ingin membantu tim dengan mencetak gol pada laga Sabtu. Yang jelas, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Mali," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Maroko U-17 akan kembali berhadapan melawan Mali U-17. Pertandingan itu nantinya akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 25 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi salah satu momen seru. Pertemuan ini juga seakan merupakan momen nostalgia kedua tim tersebut saat mentas di semifinal Piala Afrika U-17 2023 Mei lalu.

