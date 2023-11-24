PSG vs AS Monaco: Luis Enrique Tak Remehkan Kekuatan Les Rouge et Blancs

JELANG laga Paris Saint-Germain (PSG) vs AS Monaco, Luis Enrique tak remehkan kekuatan Les Rouge et Blancs. Kedua tim raksasa Prancis tersebut akan bersua di pekan ke-13 Liga Prancis 2023-2024.

Les Parisiens – julukan PSG – kini merupakan pemuncak Liga Prancis 2023-2024. Sementara itu, Les Rogue et Blancs – julukan Monaco – hanya tertinggal tiga poin darit im ibu kota Prancis teersebut.

Oleh karena itu, PSG wajib mendulang tiga poin andai ingin mempertahankan posisi puncak. Laga tersebut akan berlangsung di Parc des Princess, Paris, Prancis pada Sabtu (25/11/2023) mendatang.

Enrique memperingatkan pasukannya untuk tidak menganggap remeh AS Monaco. Bekas pelatih Barcelona itu sadar, sang rival gacor dalam urusan mencetak gol.

"Ini salah satu tim terbaik di kejuaraan, salah satu favorit. Mereka memiliki tingkat gol yang Diharapkan (XG) yang sangat tinggi," kata Enrique dilansir dari laman resmi PSG, Jumat (24/11/2023).