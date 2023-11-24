Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rodrygo Goes Jadi Korban Rasisme Usai Bertengkar dengan Lionel Messi di Laga Timnas Brasil vs Argentina

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:15 WIB
Rodrygo Goes Jadi Korban Rasisme Usai Bertengkar dengan Lionel Messi di Laga Timnas Brasil vs Argentina
Lionel Messi dan Rodrygo Goes ribut di laga Timnas Brasil vs Argentina (Foto: REUTERS)
A
A
A

RODRYGO Goes jadi korban rasisme usai bertengkar dengan Lionel Messi di laga Timnas Brasil vs Argentina. Sang penyerang Real Madrid asal Brasil itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh dengan kata-kata omong kosong tersebut.

Akun media sosial Rodrygo dipenuhi hujatan bernada rasis sesudah Brasil kalah 0-1 dari Argentina. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL itu dimainkan pada Rabu (22/11/2023) pagi lalu WIB

Rodrygo Goes

Selain menyoal kekalahan Brasil, Rodrygo juga dihina karena ucapannya kepada Rodrigo de Paul dan Lionel Messi. Dikabarkan sebelumnya, pemain berusia 22 tahun itu sempat menyebut Timnas Argentina 'pengecut' karena menunda pertandingan.

Akibat perkataannya, media sosial pribadi Rodrygo ramai dikomentari fans La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. Rodrygo tak menampik dirinya sedang dihujani hinaan rasis.

"Jejaring sosial saya diserbu dengan hinaan dan segala macam omong kosong. Semua orang bisa melihatnya!" kata Rodrygo dikutip dari ESPN, Jumat (24/11/2023).

Halaman:
1 2
      
