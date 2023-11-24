Angel Di Maria Umumkan Pensiun dari Timnas Argentina Usai Copa America 2024

ANGEL Di Maria umumkan pensiun dari Timnas Argentina usai gelaran Copa America 2024. Kabar itu disampaikan lewat unggahan Di Maria di Instagram pribadinya.

Diketahui, Di Maria telah memainkan peran besar bersama La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sejauh ini. Dia telah meyumbang dua gelar bergengsi, yakni Copa America 2021 dan tentu yang tak terlupakan adalah Piala Dunia 2022.

Di Maria total telah mengemas 126 caps bersama Timnas Argentina, dengan catatan 29 gol. Kini, Di Maria memutuskan mengakhiri kenangan-kenangan manis tersebut.

Ya, usai jeda internasional pada November 2023, Di Maria secara mengejutkan mengumumkan rencana pensiun dari Timnas Argentina. Eks pemain Real Madrid, Juventus, dan Manchester United itu akan menanggalkan jersey putih biru usai bergulirnya Copa America 2024.

“Copa America akan menjadi terakhir kali saya mengenakan seragam Argentina, dengan segala rasa sakit di jiwa saya dan perasaan tercekat di tenggorokan, saya mengucapkan selamat tinggal pada hal terindah yang terjadi pada saya,” tulis Di Maria via Instagram pribadinya, @angeldimariajm, dikutip Jumat (24/11/2023).

“Dalam karier saya, memakainya (jersey Argentina), berkeringat, dan merasakannya dengan segala kebanggaan,” imbuhnya.

Angel Di Maria juga mengungkapkan sangat tidak bisa melupakan sorak sorai suporter di masa-masa terakhirnya bersama Timnas Argentina. Kenangan-kenangan manis bersama Lionel Messi dan kawan-kawan yang lain juga diakui mustahil untuk dilupakan.

“Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata betapa tepuk tangan orang-orang di waktu terakhir ini memenuhi jiwa saya, saya menikmati setiap detik dari kasih sayang itu dan dari rekan setim saya, mereka, teman-teman saya,” tutur Di Maria.

“Tanpa mereka, cerita ini tidak memiliki arti yang sama. Cinta mereka masing-masing menjadikan saya seperti sekarang ini,” ucapnya lagi.

“Terima kasih penggemar, terima kasih keluarga, terima kasih teman dan rekan satu tim, kami terus membuat sejarah dan itu akan tetap ada selamanya. Ayo Argentina!” lanjut pemain yang saat ini membela Benfica itu.