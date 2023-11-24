Timnas Jerman U-17 Tidak Siapkan Skema Adu Penalti untuk Lawan Spanyol U-17, Yakin Menang 90 Menit di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023?

JAKARTA – Pelatih Timnas Jerman U-17, Christian Wuck, mengatakan bahwa dirinya tidak menyiapkan skema tendangan penalti untuk melawan Spanyol U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Apakah Timnas Jerman U-17 yakin bisa menang dalam duel 90 menit melawan Spanyol U-17?

Christian Wuck mengatakan tidak ada latihan khusus untuk skema adu penalti. Namun, dia sudah punya gambaran saat timnya memang harus menjalani adu penalti untuk laga tersebut.

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan fokus utama Timnas Jerman U-17 adalah pemulihan kondisi fisik saja karena kelelahan setelah melakoni laga babak 16 besar. Jadi, Jerman U-17 hanya berlatih ringan saja.

"Tidak (tidak ada latihan penalti). Kami membicarakan hal itu, tapi kami tidak berlatih," kata Christian Wueck di Jakarta, Kamis 23 November 2023.

"Kami hari ini hanya melakukan sedikit aktivasi. Jadi, tidak terlalu banyak latihan di lapangan, karena mereka kelelahan," lanjutnya.