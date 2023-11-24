Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jerman U-17 Tidak Siapkan Skema Adu Penalti untuk Lawan Spanyol U-17, Yakin Menang 90 Menit di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |04:28 WIB
Timnas Jerman U-17 Tidak Siapkan Skema Adu Penalti untuk Lawan Spanyol U-17, Yakin Menang 90 Menit di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023?
Timnas Jerman U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Jerman U-17, Christian Wuck, mengatakan bahwa dirinya tidak menyiapkan skema tendangan penalti untuk melawan Spanyol U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Apakah Timnas Jerman U-17 yakin bisa menang dalam duel 90 menit melawan Spanyol U-17?

Christian Wuck mengatakan tidak ada latihan khusus untuk skema adu penalti. Namun, dia sudah punya gambaran saat timnya memang harus menjalani adu penalti untuk laga tersebut.

Timnas Jerman U-17

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan fokus utama Timnas Jerman U-17 adalah pemulihan kondisi fisik saja karena kelelahan setelah melakoni laga babak 16 besar. Jadi, Jerman U-17 hanya berlatih ringan saja.

"Tidak (tidak ada latihan penalti). Kami membicarakan hal itu, tapi kami tidak berlatih," kata Christian Wueck di Jakarta, Kamis 23 November 2023.

"Kami hari ini hanya melakukan sedikit aktivasi. Jadi, tidak terlalu banyak latihan di lapangan, karena mereka kelelahan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652519/timnas-futsal-indonesia-siap-beraksi-dan-mengukir-sejarah-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-emf.webp
Timnas Futsal Indonesia Siap Beraksi dan Mengukir Sejarah di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/timnas_timor_leste_u_22_menang_comeback_3_1_atas_s.jpg
SEA Games 2025: Beringas! Timor Leste U-22 Menang Comeback atas Singapura U-22 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement