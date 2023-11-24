Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Blaugrana Curi Poin Penuh?

PREDIKSI skor Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas Okezone. Laga pekan ke-14 Liga Spanyol 2023-2024 tersebut bakal dilangsungkan di Campo de Futbol de Vallecas, Sabtu 25 November 2023 pukul 20.00 WIB.

Blaugrana -julukan Barcelona- belum terlalu meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Xavi Hernandez itu telah menang sembilan kali, seri tiga kali dan kalah satu kali dari 13 pertandingan mereka di Liga Spanyol 2023-2024.

Perolehan total 30 poin membuat Barcelona berada di posisi ketiga dalam klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024. Mereka tertinggal dua poin di belakang tim urutan kedua, Real Madrid, dan empat poin dari Girona yang memuncaki klasemen.

Karena itu, kemenangan atas Rayo Vallecano jadi target Barcelona demi bisa memperkecil poin dengan Girona. Namun, Robert Lewandowski dan kolega tidak akan mudah untuk bisa mencuri poin penuh dari Rayo Vallecano yang memiliki catatan positif di kandangnya.

Dalam pertemuan teranyar di Liga Spanyol musim lalu, Rayo Vallecano menang 2-1 atas Barcelona. Gol-gol Rayo dicetak lewat Alvaro Garcia menit 19 dan Fran Garcia menit 53, sedangkan Barcelona hanya bisa membalas satu gol via Robert Lewandowski menit 83.