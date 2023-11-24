Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Blaugrana Curi Poin Penuh?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |17:44 WIB
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: <i>Blaugrana</i> Curi Poin Penuh?
Barcelona akan bertamu ke markas Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

PREDIKSI skor Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas Okezone. Laga pekan ke-14 Liga Spanyol 2023-2024 tersebut bakal dilangsungkan di Campo de Futbol de Vallecas, Sabtu 25 November 2023 pukul 20.00 WIB.

Blaugrana -julukan Barcelona- belum terlalu meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Xavi Hernandez itu telah menang sembilan kali, seri tiga kali dan kalah satu kali dari 13 pertandingan mereka di Liga Spanyol 2023-2024.

Perolehan total 30 poin membuat Barcelona berada di posisi ketiga dalam klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024. Mereka tertinggal dua poin di belakang tim urutan kedua, Real Madrid, dan empat poin dari Girona yang memuncaki klasemen.

Karena itu, kemenangan atas Rayo Vallecano jadi target Barcelona demi bisa memperkecil poin dengan Girona. Namun, Robert Lewandowski dan kolega tidak akan mudah untuk bisa mencuri poin penuh dari Rayo Vallecano yang memiliki catatan positif di kandangnya.

Dalam pertemuan teranyar di Liga Spanyol musim lalu, Rayo Vallecano menang 2-1 atas Barcelona. Gol-gol Rayo dicetak lewat Alvaro Garcia menit 19 dan Fran Garcia menit 53, sedangkan Barcelona hanya bisa membalas satu gol via Robert Lewandowski menit 83.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652777/the-luxe-cup-hadirkan-turnamen-padel-yang-padukan-olahraga-gaya-hidup-dan-networking-ldo.webp
The Luxe Cup Hadirkan Turnamen Padel yang Padukan Olahraga, Gaya Hidup, dan Networking
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/liverpool_vs_leeds_united.jpg
Fans Liverpool Tunjuk Satu Biang Kerok yang Bikin Tim Kesayangan Diimbangi Leeds United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement