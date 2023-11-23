Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Soal Pengganti Gavi yang Cedera Parah, Direktur Barcelona Beri Respons Tegas: Dia Tak Tergantikan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |12:21 WIB
Soal Pengganti Gavi yang Cedera Parah, Direktur Barcelona Beri Respons Tegas: Dia Tak Tergantikan!
Gavi mengalami cedera ACL saat membela Timnas Spanyol (Foto: REUTERS)
A
A
A

SOAL pengganti Gavi yang cedera parah, direktur olahraga Barcelona Deco beri respons tegas. Menurut Deco, Gavi adalah sosok yang tidak tergantikan dan tidak ada pemain yang sama kualitasnya seperti sang gelandang berusia 19 tahun.

Gavi divonis mengalami cedera ligament lutut anterior (ACL) setelah membela Timnas Spanyol di laga kontra Georgia pada kualifikasi Piala Eropa 2024, Senin (20/11/2023) dini hari WIB lalu. Imbasnya, sang pemain berusia 19 tahun dikabarkan harus menepi selama delapan hingga sembilan bulan.

Gavi

Tentu ini menjadi kabar yang sangat tidak baik bagi kubu Blaugrana -julukan Barcelona. Mengingat, Gavi merupakan pemain andalan mereka di lini tengah. Kondisi ini juga pastinya membuat Barcelona memutar otak untuk mencari sosok pengganti yang tepat untuk didatangkan pada bursa transfer Januari 2024.

Akan tetapi, Deco enggan membahas soal aktivitas transfer Blaugrana soal pengganti Gavi. Dia menjelaskan, Barcelona tidak akan mendapatkan sosok yang tepat karena saat ini tidak ada pemain yang memiliki kualitas sebanding dengan yang dimiliki gelandang berusia 19 tahun itu.

"Saat ini, Gavi adalah pemain yang tidak bisa tergantikan. Tidak ada pemain yang tersedia di pasar untuk melakukan pekerjaannya, baik dengan mentalitasnya, maupun dengan kemampuannya," kata Deco, dikutip dari Football Espana, Kamis (23/11/2023).

"Membahas penggantian Gavi adalah sebuah kesalahan, adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa kami akan mencari pemain untuk menggantikannya. Kami tidak akan menemukannya," sambungnya.

Pria asal Portugal itu tidak bisa menampik bahwa hilangnya Gavi akan memberi dampak kepada Barcelona. Namun Deco yakin timnya tetap bisa mengarungi sisa musim dengan baik. Deco mengatakan fokus Blaugrana saat ini adalah pada pemulihan gelandang anyarnya itu ketimbang harus mencari sosok penggantinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bursa Transfer Deco Barcelona Gavi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651977/kontingen-bulu-tangkis-indonesia-terbang-ke-thailand-siap-tempur-di-sea-games-2025-vzs.webp
Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand: Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/jersey_resmi_tim_indonesia_untuk_sea_games_2025_4.jpg
Tim Review Ungkap Strategi Besar di Balik Target Indonesia Raih 80 Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement