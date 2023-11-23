Soal Pengganti Gavi yang Cedera Parah, Direktur Barcelona Beri Respons Tegas: Dia Tak Tergantikan!

SOAL pengganti Gavi yang cedera parah, direktur olahraga Barcelona Deco beri respons tegas. Menurut Deco, Gavi adalah sosok yang tidak tergantikan dan tidak ada pemain yang sama kualitasnya seperti sang gelandang berusia 19 tahun.

Gavi divonis mengalami cedera ligament lutut anterior (ACL) setelah membela Timnas Spanyol di laga kontra Georgia pada kualifikasi Piala Eropa 2024, Senin (20/11/2023) dini hari WIB lalu. Imbasnya, sang pemain berusia 19 tahun dikabarkan harus menepi selama delapan hingga sembilan bulan.

Tentu ini menjadi kabar yang sangat tidak baik bagi kubu Blaugrana -julukan Barcelona. Mengingat, Gavi merupakan pemain andalan mereka di lini tengah. Kondisi ini juga pastinya membuat Barcelona memutar otak untuk mencari sosok pengganti yang tepat untuk didatangkan pada bursa transfer Januari 2024.

Akan tetapi, Deco enggan membahas soal aktivitas transfer Blaugrana soal pengganti Gavi. Dia menjelaskan, Barcelona tidak akan mendapatkan sosok yang tepat karena saat ini tidak ada pemain yang memiliki kualitas sebanding dengan yang dimiliki gelandang berusia 19 tahun itu.

"Saat ini, Gavi adalah pemain yang tidak bisa tergantikan. Tidak ada pemain yang tersedia di pasar untuk melakukan pekerjaannya, baik dengan mentalitasnya, maupun dengan kemampuannya," kata Deco, dikutip dari Football Espana, Kamis (23/11/2023).

"Membahas penggantian Gavi adalah sebuah kesalahan, adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa kami akan mencari pemain untuk menggantikannya. Kami tidak akan menemukannya," sambungnya.

Pria asal Portugal itu tidak bisa menampik bahwa hilangnya Gavi akan memberi dampak kepada Barcelona. Namun Deco yakin timnya tetap bisa mengarungi sisa musim dengan baik. Deco mengatakan fokus Blaugrana saat ini adalah pada pemulihan gelandang anyarnya itu ketimbang harus mencari sosok penggantinya.