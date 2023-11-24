Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Didakwa FA karena Kritik Wasit, Pelatih Arsenal Mikel Arteta Siap Melawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:25 WIB
Didakwa FA karena Kritik Wasit, Pelatih Arsenal Mikel Arteta Siap Melawan
Pelatih Arsenal Mikel Arteta didakwa FA karena kritik wasit (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIDAKWA Federasi Sepakbola Inggris (FA) karena kritik wasit, pelatih Arsenal Mikel Arteta siap melawan. Jika dijatuhi hukuman, Arteta terancam tak bisa menemani Arsenal secara langsung.

Arteta didakwa atas pelanggaran terhadap aturan FA E3.1 karena komentarnya setelah pertandingan kontra Newcastle United pada 5 November 2023. Arteta buka suara karena keputusan Video Assistant Referee (VAR) yang diambil oleh wasit Stuart Attwell dan Andy Madley tidak memuaskan serta menyebutnya sebagai hal yang “memalukan”.

Arsenal

Aturan FA E3.1 menganggap perkataan Arteta sebagai pelanggaran karena menghina ofisial pertandingan dan/atau merugikan permainan dan/atau menjelek-jelekkan permainan. Pelatih asal Spanyol itupun memiliki waktu hingga hari ini, Jumat (24/11/2023) untuk memberikan tanggapan.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari mantan gelandang Arsenal itu. Dikabarkan, Arteta tetap kukuh dengan pendiriannya dan tidak akan mencabut atau meminta maaf atas perkataannya yang didakwa melanggar.

"Manajer tidak akan mundur dan menentang tuduhan tersebut. Klub berdiri teguh di belakang manajer mereka dan bahkan mengeluarkan pernyataan tentang hal itu dan Declan Rice juga memberikan dukungannya kepada pelatihnya," tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Jumat (24/11/2023).

Halaman:
1 2
      
