Ketika Shin Tae-yong Sempat Mengutip Perkataan Soekarno tentang Pemuda yang Bakal Gebrak Dunia

SADAR tidak sadar, Shin Tae-yong ternyata sempat mengutip perkataan Soekarno tentang pemuda yang bakal gebrak dunia. Namun bukan mengutip ungkapannya untuk membakar semangat pemain, pelatih asal Korea Selatan itu melakukannya saat dirinya menjadi seorang bintang iklan.

Seperti diketahui, bapak proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno merupakan sosok yang terkenal selalu bergelora dengan kata-katanya. Salah satunya adalah kalimat tentang pemuda yang akan mengguncang dunia.

"Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia," bunyi kalimat Soekarno.

Menariknya, kalimat ini kemudian dikutip oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong saat menjadi bintang iklan sebuah merek kopi asli Indonesia. Pada momen itu, Shin Tae-yong sedikit merubahnya sesuai dengan arahan iklan yang diberikan sesuai dengan produk yang ia promosikan.

"Beri aku secangkir kopi dan 11 pemuda, akan ku guncangkan dunia," kalimat Shin Tae-yong dalam iklan kopi tersebut.

Iklan itu merupakan iklan pertama yang Shin Tae-yong bintangi sepanjang kariernya. Meski sempat canggung, pelatih berusia 53 tahun itu mengaku senang dengan hal baru di hidupnya itu.

Terlepas dari itu, perkataan Shin Tae-yong yang mengutip kalimat dari Ir. Soekarno itu tampaknya benar-benar terjadi. Pasalnya, sejak Timnas Indonesia ditangani oleh dirinya, perlahan prestasi Indonesia terus meningkat.