Momen Heroik Emiliano Martinez Hadang Polisi Brasil Pukuli Suporter Argentina di Laga Argentina vs Brasil

MOMEN heroik Emiliano Martinez untuk hadang polisi Brasil yang sedang pukuli suporter Argentina di laga Argentina vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone pada artikel ini.

Kabar kurang mengenakan datang dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL yang mempertemukan antara juara bertahan Argentina dengan Brasil. Pasalnya, sebelum laga dimulai, terjadi sebuah bentrokan antara suporter Argentina dan juga polisi Brasil.

Bertanding di Maracana, Brasil pada Selasa, 21 November 2023, keributan terjadi saat prosesi menyanyikan lagu kebangsaan. Bentrok awalnya terjadi antara kedua belah suporter. Namun petugas polisi menuduh suporter tim tamu Argentina dan berusaha memulihkan keadaan.

Sayangnya cara yang dilakukan para polisi Brasil adalah dengan mengacungkan tongkat dan ikut memukuli para suporter Argentina. Alhasil, beberapa suporter tim tamu mengalami luka-luka hingga harus berlumuran darah.

Di tengah suasana yang memanas tersebut, kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez dengan heroik berusaha menghentikan aksi represi petugas kepolisian Brasil. Dirinya bahkan sempat mencoba melompat langsung ke tribun penonton untuk melepaskan tongkat yang dibawa oleh petugas kepolisian itu.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Emiliano Martinez yang melompat ke tribun dan mencoba meraih lengan seorang polisi agar melepaskan tongkat yang dibawanya. Namun aksi kiper Aston Villa itu segera dihentikan oleh rekan satu timnya karena berbahaya untuk keselamatan Emi sendiri.