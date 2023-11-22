Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kronologi Kericuhan di Laga Timnas Brasil vs Timnas Argentina hingga Albiceleste Nyaris Walkout!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |10:27 WIB
Kronologi Kericuhan di Laga Timnas Brasil vs Timnas Argentina hingga <i>Albiceleste</i> Nyaris <i>Walkout</i>!
Kericuhan terjadi pada laga Timnas Brasil vs Timnas Argentina di Stadion Maracana (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)
A
A
A

RIO DE JANEIRO - Berikut kronologi kericuhan di laga Timnas Brasil vs Timnas Argentina pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL. Insiden itu sempat membuat La Albiceleste walkout ke ruang ganti!

Laga Timnas Brasil vs Timnas Argentina itu dihelat di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Rabu (22/11/2023) pukul 07.30 WIB. Pertandingan tersebut merupakan matchday keenam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL.

Kericuhan di laga Timnas Brasil vs Timnas Argentina (Foto: Reuters/Sergio Moraes)

Namun sayangnya, kick off harus ditunda karena terjadi kerusuhan yang menyasar tribune suporter Timnas Argentina. Insiden itu pecah ketika kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan.

Kericuhan diawali adanya keributan antar suporter. Namun, tensi semakin memanas ketika aparat Kepolisian Brasil melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada suporter Argentina.

Kiper Timnas Argentina Emiliano Martinez mencoba mencegah Kepolisian Brasil memukuli suporter (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)

Di mana, aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepada suporter Argentina yang berada di tribune. Melihat hal itu, para pemain Tim Tango sempat menghampiri titik kerusuhan.

Lionel Messi cs juga mencoba melerai perkelahian yang terjadi antara fans Argentina dengan polisi Brasil. Kiper Emiliano Martinez sampai nyaris naik ke tribune guna mencegah aparat memukuli suporter Argentina.

Halaman:
1 2
      
