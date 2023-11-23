Link Live Streaming Drawing Piala Asia U-23 2024 Sore Ini: Menanti Lawan Timnas Indonesia U-23!

LINK live streaming drawing Piala Asia U-23 2024 sore ini dapat Anda klik di akhir artikel. Undian fase grup Piala Asia U-23 2024 ini akan diumumkan pada Kamis, 23 November 2023 pukul 16.00 WIB di Al Bustan Ballroom, Wyndham Doha West Bay, Qatar.

Putaran final Piala Asia U-23 2024 sendiri bakal dimainkan pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. Sebagai tuan rumah, Timnas Qatar U-23 otomatis tampil di Piala Asia U-23 2024 tanpa melewati babak kualifikasi.

Sementata itu, 15 tim lainnya termasuk Timnas Indonesia U-23 lolos ke Qatar melalui kualifikasi pada September 2023 lalu. Ke-15 tim itu terdiri dari 11 tim berstatus sebagai pemenang tiap grup dan empat tim sebagai peringkat kedua terbaik.

Sebelum bermain di putaran final, ke-16 peserta akan diundi pada drawing Piala Asia U-23 2024. Dalam pembagian pot drawing, tuan rumah Timnas Qatar U-23 ditempatkan di pot 1 alias pot unggulan bersama Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jepang.

Sementara itu, pot 2 dihuni oleh Australia, Irak, Vietnam, dan Korea Selatan. Kemudian pot 3 diisi oleh Thailand, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Terakhir, pot 4 ada Malaysia, Tajikistan, Timnas Indonesia U-23, dan China.

Timnas Indonesia U-23 jadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U-23 2024. Lantas, akankah skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- asuhan Shin Tae-yong itu masuk grup neraka pada drawing Piala Asia U-23 2024 hari ini? Hal itu bisa saja terjadi.