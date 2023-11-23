Jadwal Drawing Piala Asia U-23 2024 Hari Ini: Timnas Indonesia U-23 Masuk Grup Neraka?

Timnas Indonesia U-23 akan mengikuti drawing Piala Asia U-23 2024 yang dijadwalkan berlangsung hari ini (Foto: PSSI)

JADWAL drawing Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Drawing putaran final Piala Asia U-23 2024 tersebut bakal dilangsungkan di Al Bustan Ballroom, Wyndham Doha West Bay, Qatar pada hari ini, Kamis 23 November 2023 pukul 16.00 WIB.

Pengundian Piala Asia U-23 2024 sendiri akan diikuti oleh 16 peserta termasuk Timnas Indonesia U-23. Mereka akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara Piala Asia U-23 2024 yang bakal dimainkan pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar.

Qatar selaku tuan rumah otomatis tampil di Piala Asia U-23 2024. Sementata 15 tim lainnya termasuk Timnas Indonesia U-23 lolos ke Qatar melalui kualifikasi pada September 2023 lalu, yang terdiri dari 11 pemenang grup dan empat tim peringkat kedua terbaik.

Qatar pun ditempatkan di pot 1 alias pot unggulan bersama Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jepang. Sedangkan pot 2 dihuni oleh Australia, Irak, Vietnam, dan Korea Selatan. Lalu pot 3 diisi oleh Thailand, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Terakhir, pot 4 ada Malaysia, Tajikistan, Indonesia, dan China.

Menariknya, Timnas Indonesia U-23 jadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U-23 2024. Lantas, akankah skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- asuhan Shin Tae-yong itu masuk grup neraka pada drawing Piala Asia U-23 2024 hari ini?

Berhubung masuk pot 4, Timnas Indonesia U-23 dipastikan bakal segrup dengan tim-tim penghuni pot 1, pot 2, dan pot 3. Artinya, Timnas Indonesia U-23 berpotensi masuk grup neraka meski hal itu tidak diharapkan.

Ambil contoh, Timnas Indonesia U-23 kemungkinan segrup dengan Jepang (pot 1), Vietnam (pot 2), dan Thailand (pot 3). Contoh lainnya, Garuda Muda bisa saja satu grup dengan Arab Saudi (pot 1), Korea Selatan (pot 2), dan Yordania (pot 3).