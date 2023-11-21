Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Unggulan yang Bisa Satu Grup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 sang Juara Bertahan!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |05:04 WIB
5 Negara Unggulan yang Bisa Satu Grup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 sang Juara Bertahan!
Timnas Indonesia U-23 bakal tampil di Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/ivarjnr)
A
A
A

SEBANYAK lima negara unggulan yang bisa satu grup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sang juara bertahan.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – menatap turnamen besar yang akan diadakan pada April tahun depan, Piala Asia U-23 2024. Pengundian babak grup sendiri akan dilaksanakan pada Kamis (23/11/2023) mendatang.

Timnas Indonesia U-23

Berada di pot 4, Timnas Indonesia U-23 berpotensi jumpa negara-negara unggulan. Ada sejumlah negara unggulan yang menanti Timnas Indonesia U-23 dan salah satu di antaranya adalah tim juara bertahan.

Berikut 5 Negara Unggulan yang Bisa Satu Grup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

5. Jepang

Timnas Jepang U-23

Timnas Jepang U-23 berada di pot 1 dalam pengundian. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan sepakbola terbesar di Asia, tentulah Jepang adalah musuh yang mengerikan.

Pada babak kualifikasi, Timnas Jepang U-23 berhasil meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang kontra Palestina, Bahrain, dan Pakistan. Pada Piala Asia U-23 yang digelar 2022, Jepang berhasil mencapai semifinal dan mengakhiri turnamen sebagai juara ketiga.

4. Korea Selatan

Timnas Korea Selatan U-23

Timnas Korea Selatan U-23 berada di pot 2 pada pengundian nanti. Meski begitu, bukan rahasia lagi bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara terkuat di kancah sepakbola Asia.

Timnas Korea Selatan U-23 sendiri lolos dari babak kualifikasi dengan catatan sempurna usai mengalahkan Kirgistan dan Myanmar dengan skor 1-0 dan 3-0. Namun, pada turnamen sebelumnya, Korea Selatan tak cukup beruntung untuk bisa melaju jauh karena bersua Jepang di perempatfinal dan kalah 0-3 pada saat itu.

Halaman:
1 2 3
      
