HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pembagian Pot Drawing Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Berpotensi Segrup dengan Jepang, Vietnam, dan Thailand!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:14 WIB
Daftar Pembagian Pot Drawing Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Berpotensi Segrup dengan Jepang, Vietnam, dan Thailand!
Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
DAFTAR pembagian pot drawing Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Dalam undian Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 berpotensi segrup dengan Jepang, Vietnam, dan Thailand. Mengapa bisa seperti itu? Simak ulasannya di artikel ini.

Sebagaimana diketahui, Piala Asia U-23 2024 akan dilangsungkan pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. Sebanyak 16 tim terbaik Asia, termasuk Timnas Indonesia U-23, dipastikan akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara di Piala Asia U-23 edisi keenam itu.

Timnas Indonesia U-23

Nantinya, tiga tim teratas Piala Asia U-23 2024 akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan tim peringkat keempat, mereka akan mengikuti play-off melawan tim dari Konfederasi SepakbolaAfrika (CAF) untuk mendapat kesempatan berkompetisi di Olimpiade tahun depan.

Sebelum bersaing di putaran final, ke-16 tim kontestan itu lebih dulu akan diundi untuk menentukan grupnya masing-masing. Awalnya, drawing Piala Asia U-23 2024 sendiri akan digelar pada Kamis 16 November 2023 seperti yang diberitakan pada September 2023.

Namun, AFC telah merubah jadwal drawing putaran final Piala Asia U-23 2024. Sesuai rilis resmi AFC yang terbaru, pengundian putaran final Piala Asia U-23 2024 bakal dilaksananakan di Al Bustan Ballroom, Wyndham Doha West Bay, Qatar pada Kamis 23 November 2023 pukul 12 siang waktu setempat atau pukul 16.00 WIB.

“Upacara pengundian putaran final (Piala Asia U-23 2024) resmi berlangsung Kamis ini pukul 12 siang waktu setempat di Al Bustan Ballroom di Wyndham Doha West Bay di Doha, Qatar,” tulis keterangan AFC di laman resminya, Senin (20/11/2023).

