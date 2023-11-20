Jadwal Drawing Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 Terhindar dari Malaysia di Fase Grup!

JADWAL drawing Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Sesuai rilis resmi AFC yang terbaru, pengundian putaran final Piala Asia U-23 2024 bakal dilaksananakan di Al Bustan Ballroom, Wyndham Doha West Bay, Qatar pada Kamis, 23 November 2023 pukul 12 siang waktu setempat.

“Upacara pengundian putaran final (Piala Asia U-23 2024) resmi berlangsung Kamis ini pukul 12 siang waktu setempat di Al Bustan Ballroom di Wyndham Doha West Bay di Doha, Qatar,” tulis keterangan AFC di laman resminya, Senin (20/11/2023).

Awalnya, drawing Piala Asia U-23 2024 rencananya akan digelar pada Kamis (16/11/2023) seperti yang diberitakan pada September 2023 lalu. Kini, AFC merubah jadwal drawing putaran final Piala Asia U-23 2024 itu menjadi 23 November 2023 mendatang.

Sebanyak 16 tim terbaik Asia termasuk Timnas Indonesia U-23 dipastikan akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara di Piala Asia U-23 2024 atau edisi keenam itu. Piala Asia U-23 2024 sendiri bakal dimainkan antara 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar.

Nantinya, tiga tim teratas Piala Asia U-23 2024 akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan tim peringkat keempat akan mengikuti play-off melawan lawan dari Konfederasi Sepak Bola Afrika ( CAF) untuk mendapat kesempatan berkompetisi di Olimpiade tahun depan.

Tuan rumah Qatar lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2024. Mereka akan bergabung dengan 15 tim termasuk Timnas Indonesia U-23 yang berhasil melewati kualifikasi pada September 2023 lalu, yang terdiri dari 11 pemenang grup dan empat tim peringkat kedua terbaik.