Usai Tersingkir dari Piala Dunia U-17 2023, Timnas Senegal U-17 Puji Stadion dan Masyarakat Indonesia

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Senegal U-17, Serigne Saliou Dia melemparkan pujian kepada Indonesia yang dianggap telah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Pujian itu disampaikan Saliou ketika Senegal U-17 sudah dipastikan gugur di babak 16 besar turnamen tersebut.

Menurut Saliou, sepak bola Indonesia memiliki potensi yang besar. Terselenggaranya Piala Dunia kelompok umur tersebut menjadi pertanda kemajuan yang dicapai.

Selain itu, Saliou juga melihat stadion di Indonesia sudah sangat baik. Di sisi lain, dia juga menilai para fans Tanah Air yang selalu hangat.

"Indonesia negara yang sangat baik. Stadionnya sangat baik, orang-orangnya baik. Mereka bisa membuat sepak bola lebih berkembang lagi dengan ini," ujar Saliou kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (23/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Senegal U-17 kalah adu penalti melawan Prancis U-17 dengan skor 3-5. Laga tersebut digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Kamis (23/11/2023).