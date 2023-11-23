Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

7 Pesepakbola Dunia yang Berlabel Bad Boy dalam Sejarah Liga Inggris, Nomor 1 hingga Dipenjara!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |12:00 WIB
7 Pesepakbola Dunia yang Berlabel Bad Boy dalam Sejarah Liga Inggris, Nomor 1 hingga Dipenjara!
Ilustrasi perseteruan di Liga Inggris (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK tujuh pesepakbola dunia yang berlabel bad boy dalam sejarah Liga Inggris akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya hingga dipenjara.

Liga Inggris merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Para pemain top mondar-mandir di kancah sepakbola ini, namun tak semuanya merupakan anak baik.

Banyak para pemain nakal alias bad boy yang pernah mampir di sepakbola Inggris. Bahkan, ada beberapa pesepakbola dalam negeri yang juga memiliki label bad boy.

Berikut 7 Pesepakbola Dunia yang Berlabel Bad Boy dalam Sejarah Liga Inggris

7. Eric Cantona

Eric Cantona

Eric Cantona merupakan salah satu penyerang andalan Manchester United pada decade 1990-an. Namun, dia selalu memiliki reputasi bad boy di dalam maupun luar lapangan.

Karier eks penyerang Manchester United ini dipenuhi oleh kontroversi yang sering mencuri head line. Salah satu di antaranya adalah aksinya dalam menendang penonton dalam pertandingan kontra Crystal Palace di tahun 1995.

6. Joey Barton

Joey Barton

Joey Barton adalah pemain yang controversial. Di lapangan, dia sering dikartu merah karena kehilangan akal sehatnya hingga menyerang para lawannya sembari marah-marah.

Bahkan, rekan setimnya juga sering menjadi korban. Di Newcastle United, Barton menyalakan api rokok di dekat mata Ousmane Dabo yang menyulut pertengkaran.

Halaman:
1 2 3
      
