HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Skor Kacamata Bertahan hingga Jeda

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:10 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Skor Kacamata Bertahan hingga Jeda
Timnas Prancis U-17 vs Timnas Senegal U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan babak pertama antara Timnas Prancis U-17 melawan Senegal U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 berjalan seru. Kedua tim saling bersaing ketat di pertandingan kali ini.

Bentrok keduanya digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Rabu (22/11/2023). Les Bleus muda-julukan Prancis- masih bermain imbang kacamata lawan Senegal U-17 di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Prancis U-17 mendapat sentuhan bola pertama. Namun umpan pertama mereka melenceng yang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh tim lawan.

Senegal U-17 tampil lebih menekan. Mereka banyak mendapat bola dan aktif menebar ancaman dari sisi sayap.

Sejumlah peluang pun tercipta bagi kedua tim dengan intens sejak 20 menit pertama. Sementara ini Prancis U-17 masih mencoba menerka celah pertahanan Lions of Teranga muda-julukan Senegal.

Prancis U-17 mendapat sepak pojok pertama di menit ke-20. Sebuah tembakan ke gawang pun dilepaskan yang beruntung masih bisa diselamatkan oleh kiper Senegal U-17, Serigne Fallou Diouf.

Halaman:
1 2
      
