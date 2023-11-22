Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Pelatih Spanyol Setelah Melihat Stadion di Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |04:07 WIB
Komentar Pelatih Spanyol Setelah Melihat Stadion di Indonesia
Timnas Spanyol U-17 saat berlatih di Indonesia. (Foto: Instagram/sefutbol)
A
A
A

KOMENTAR pelatih Timnas Spanyol U-17 setelah melihat stadion di Indonesia akan diulas oleh Okezone pada artikel ini. Hal itu disampaikan pelatih Spanyol U-17, Hernan Perez Cuesta usai melihat Indonesia di ajang Piala Dunia U-17 2023.

Seperti diketahui, Timnas Spanyol U-17 menjadi satu dari 24 tim yang ikut berkompetisi di ajang Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023.

Usut punya usut, pelatih Timnas Spanyol U-17, Hernan Perez Cuesta sempat meragukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. Pasalnya, sebagai negara berkembang dan memiliki persiapan yang minim, Indonesia dianggap tidak memiliki stadion yang mumpuni layaknya di Eropa.

Akan tetapi, anggapan Hernan Perez Cuesta berubah seketika setelah dirinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kondisi Stadion Manahan, Solo, tempat Spanyol melakoni laga babak fase grup.

Stadion Manahan

Setelah melihat Stadion Manahan, pelatih berusia 42 tahun itu merasa terkesan. Dirinya bahkan menyebut jika markas klub Persis Solo itu memiliki lokasi yang strategis dan memudahkan para ofisial tim ke berbagai tempat di sekitarnya.

"Ini (Stadion Manahan) adalah stadion yang luar biasa, terletak di tengah kota kami bisa lebih mudah mengakses apapun disini karena akan mudah kemanapun saat berada di stadion” ujar Hernan Perez Cuesta dilansir dari YouTube Star Football, Rabu (22/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651907/taufik-hidayat-apresiasi-mair-2025-pengamat-efek-ekonomi-industri-olahraga-bisa-tembus-rp15-miliar-vib.webp
Taufik Hidayat Apresiasi MAIR 2025, Pengamat: Efek Ekonomi Industri Olahraga Bisa Tembus Rp15 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/jonatan_christie_resmi_mendapat_dukungan_sponsor_d.jpg
Jonatan Christie Gaet Sponsor Elite untuk Modal Tempur di Level Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement