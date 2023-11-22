Komentar Pelatih Spanyol Setelah Melihat Stadion di Indonesia

KOMENTAR pelatih Timnas Spanyol U-17 setelah melihat stadion di Indonesia akan diulas oleh Okezone pada artikel ini. Hal itu disampaikan pelatih Spanyol U-17, Hernan Perez Cuesta usai melihat Indonesia di ajang Piala Dunia U-17 2023.

Seperti diketahui, Timnas Spanyol U-17 menjadi satu dari 24 tim yang ikut berkompetisi di ajang Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023.

Usut punya usut, pelatih Timnas Spanyol U-17, Hernan Perez Cuesta sempat meragukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. Pasalnya, sebagai negara berkembang dan memiliki persiapan yang minim, Indonesia dianggap tidak memiliki stadion yang mumpuni layaknya di Eropa.

Akan tetapi, anggapan Hernan Perez Cuesta berubah seketika setelah dirinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kondisi Stadion Manahan, Solo, tempat Spanyol melakoni laga babak fase grup.

Setelah melihat Stadion Manahan, pelatih berusia 42 tahun itu merasa terkesan. Dirinya bahkan menyebut jika markas klub Persis Solo itu memiliki lokasi yang strategis dan memudahkan para ofisial tim ke berbagai tempat di sekitarnya.

"Ini (Stadion Manahan) adalah stadion yang luar biasa, terletak di tengah kota kami bisa lebih mudah mengakses apapun disini karena akan mudah kemanapun saat berada di stadion” ujar Hernan Perez Cuesta dilansir dari YouTube Star Football, Rabu (22/11/2023).