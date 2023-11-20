Man of the Match Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Wonderkid Barcelona Quim Junyent!

MAN of the match dalam laga Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah wonderkid Barcelona Quim Junyent. Spanyol U-17 berhasil melaju ke perempatfinal setelah menang dengan skor 2-1 dalam laga ini.

Pertandingan itu digelar di Stadion Manahan, Solo pada Senin (20/11/2023) malam WIB. Junyent menjadi motor serangan dan juga jenderal lapangan tengah untuk La Furia Roja – julukan Spanyol. Dia membuka skor ketika laga baru bergulir delapan menit.

Setelah itu, Samurai Biru -julukan Jepang- mampu menyamakan kedudukan pada menit 39 via gol indah Gaku Nawata dari luar kotak penalti. Lalu, di saat timnya membutuhkan gol, Junyent lagi-lagi hadir menjadi juru selamat.

Pemain Barcelona B itu melepaskan umpan terobosan yang sangat ciamik dari lini tengah yang membuat Marc Guiu berdiri bebas. Rekan satu klubnya itu pun kemudian melepaskan tendangan placing yang berhasil merobek jala lawan.

Berkat sumbangan satu gol dan satu assist-nya itulah Junyent dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini. Dia benar-benar memberikan kontribusi besar bagi tim asuhan Jose Lana itu untuk mengantongi kemenangan.