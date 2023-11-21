Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Kedua: Timnas Indonesia Terpuruk di Posisi 4, Irak Nyaman di Puncak!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:17 WIB
Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Kedua: Timnas Indonesia Terpuruk di Posisi 4, Irak Nyaman di Puncak!
Klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Kedua. (Foto: PSSI)
KLASEMEN sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday kedua telah diketahui, kabar buruknya Tim Nasional (Timnas) Indonesia terpuruk di posisi keempat. Ya, skuad Garuda berada di dasar klasemen lantaran baru mengoleksi satu poin saja.

Seperti yang diketahui, Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia baru saja memainkan dua laga matchday kedua pada hari ini, Selasa (21/11/2023) malam WIB. Kedua laga yang dimainkan adalah Timnas Indonesia vs Filipina dan Vietnam kontra Irak.

Hasil kedua laga tersebut membuat persaingan di Grup F semakin menarik. Untuk Timnas Indonesia, pasukan Shin Tae-yong itu harus puas membawa pulang satu poin saja dari markas Filipina usai ditahan 1-1.

Bermain di Stadion Rizal Memorial, Manila, Timnas Indonesia lagi-lagi kesulitan menampilkan permainan terbaik mereka. Terbukti skuad Garuda sempat tertinggal lebih dulu gara-gara gol Patrick Reichelt di menit 23.

Timnas Indonesia vs Filipina (PSSI)

Beruntung Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan di menit 70 berkat gol dari Saddil Ramdani. Skor 1-1 itulah yang membuat Timnas Indonesia masih tertahan di posisi keempat.

Filipina pun sejatinya juga mengoleksi satu poin saja. Namun, mereka unggul dalam hal selisih gol sehingga berhak menempati posisi ketiga.

