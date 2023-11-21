KLASEMEN sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga Timnas Indonesia vs Filipina akan diulas dalam artikel ini. Kini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menduduki posisi ke-4 alias masih tertahan di dasar klasemen Grup F.
Ya, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka melawan Timnas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa (21/11/2023) malam WIB.
Hasilnya Timnas Indonesia gagal menang atas Filipina. Tampil sama kuat, laga harus berakhir imbang dengan skor 1-1
Timnas Indonesia sendiri harus tertinggal lebih dahulu. Gawang Ernando Ari kebobolan gol Patrick Reichelt pada menit ke-23.
Timnas Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua. Ialah Saddil Ramdani yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan usai memanfaatkan umpan ciamik dari Ricky Kambuaya.