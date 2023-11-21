Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Timnas Indonesia vs Filipina: Skuad Garuda Masih Tertahan di Dasar Klasemen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:17 WIB
Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Timnas Indonesia vs Filipina: Skuad Garuda Masih Tertahan di Dasar Klasemen!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga Timnas Indonesia vs Filipina akan diulas dalam artikel ini. Kini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menduduki posisi ke-4 alias masih tertahan di dasar klasemen Grup F.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka melawan Timnas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Filipina

Hasilnya Timnas Indonesia gagal menang atas Filipina. Tampil sama kuat, laga harus berakhir imbang dengan skor 1-1

Timnas Indonesia sendiri harus tertinggal lebih dahulu. Gawang Ernando Ari kebobolan gol Patrick Reichelt pada menit ke-23.

Timnas Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua. Ialah Saddil Ramdani yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan usai memanfaatkan umpan ciamik dari Ricky Kambuaya.

Halaman:
1 2
      
