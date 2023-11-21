Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Imbang 1-1 atas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:04 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Imbang 1-1 atas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Berikut update ranking FIFA Timnas Indonesia di November 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah imbang 1-1 atas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia bermain 1-1 dengan The Azkals –julukan Filipina. Filipina unggul lebih dulu via aksi Patrick Reichelt pada menit 23, sebelum akhirnya Saddil Ramdani menyamakan kedudukan pada menit 70.

Timnas Indonesia vs Filipina

Mengutip dari Football-Ranking.com, berkat hasil ini, Timnas Indonesia tertahan di posisi 145 dunia setelah hanya mendapatkan 0,56 angka tambahan di ranking FIFA. Tambahan 0,56 poin membuat koleksi angka skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– menjadi 1,064.01.

Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia mendapatkan dua hasil buruk di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya di matchday pertama, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak.

Saat ini Timnas Indonesia masih tertahan di posisi juru kunci Grup F dengan satu angka. Timnas Indonesia terpaut dua poin dari Irak dan Vietnam di posisi satu dan dua Grup F (dengan catatan kedua tim baru bermain satu pertandingan).

Hingga berita ini dinaikkan, skor laga Vietnam vs Irak adalah 0-0. Sejauh ini laga tengah memasuki jeda babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187669/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-tfJh_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Resmi dari Belanda Lagi? Giovanni van Bronckhorst Pole Position!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/49/1651747/nonton-formula-1-abu-dhabi-grand-prix-2025-di-vision-seri-seru-penutup-musim-ifx.webp
Nonton Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix 2025 di VISION+, Seri Seru Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/menpora_erick_thohir.jpg
Format PON Dirombak Total, Hanya Cabor Olimpiade yang Dipertandingkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement