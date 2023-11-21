Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Imbang 1-1 atas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah imbang 1-1 atas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia bermain 1-1 dengan The Azkals –julukan Filipina. Filipina unggul lebih dulu via aksi Patrick Reichelt pada menit 23, sebelum akhirnya Saddil Ramdani menyamakan kedudukan pada menit 70.

Mengutip dari Football-Ranking.com, berkat hasil ini, Timnas Indonesia tertahan di posisi 145 dunia setelah hanya mendapatkan 0,56 angka tambahan di ranking FIFA. Tambahan 0,56 poin membuat koleksi angka skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– menjadi 1,064.01.

Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia mendapatkan dua hasil buruk di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya di matchday pertama, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak.

Saat ini Timnas Indonesia masih tertahan di posisi juru kunci Grup F dengan satu angka. Timnas Indonesia terpaut dua poin dari Irak dan Vietnam di posisi satu dan dua Grup F (dengan catatan kedua tim baru bermain satu pertandingan).

Hingga berita ini dinaikkan, skor laga Vietnam vs Irak adalah 0-0. Sejauh ini laga tengah memasuki jeda babak pertama.