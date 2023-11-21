Hasil Timnas Vietnam vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: The Golden Star Warriors Tumbang 0-1!

HASIL Timnas Vietnam vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- harus menelan kekalahan dengan skor 0-1 dalam matchday kedua Grup F.

Duel Timnas Vietnam vs Timnas Irak digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa (21/11/2023) malam WIB. Gol semata wayang Irak dalam laga itu dicetak oleh Mohanad Ali (90+7’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Irak langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Bashar Resan dan Ali Jasim Elaibi secara bergantian mengancam sisi samping pertahanan Timnas Vietnam.

Meski begitu, upaya anak asuh Jesus Casas selalu bisa diantisipasi dengan baik oleh Timnas Vietnam. Di sisi lain, The Golden Star Warriors masih sulit untuk memperlihatkan perlawanan. Mereka tidak bisa mengembangkan permainan.

Memasuki menit ke-30, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- terus menekan pertahanan Vietnam. Namun sayang, beberapa peluang yang tercipta tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Aymen Hussein dan kolega.

Pada akhirnya, serangan beruntun Timnas Irak belum bisa membobol gawang Vietnam. Pertandingan babak pertama selesai tanpa gol.