HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Harapan Shin Tae-yong yang Ingin Timnas Indonesia Kalahkan Filipina seperti Timnas Vietnam

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:20 WIB
Media Vietnam Soroti Harapan Shin Tae-yong yang Ingin Timnas Indonesia Kalahkan Filipina seperti Timnas Vietnam
Shin Tae-yong ingin Timnas Indonesia kalahkan Timnas Vietnam (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti harapan Shin Tae-yong yang ingin Timnas Indonesia kalahkan Filipina seperti Timnas Vietnam. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – berusaha memetik hasil positif setelah dikalahkan Irak dengan skor 1-5.

Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan keduanya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa (21/11/2023) malam WIB, dengan menghadapi Filipina. Laga ini akan dimainkan di Rizal Memorial Stadium, Manila.

Timnas Indonesia

Setelah dikalahkan dengan skor 1-5 oleh Irak, Timnas Indonesia wajib menang di sini. Terutama, karena Timnas Vietnam menang dengan skor 2-0 atas Filipina dalam pertandingan pertama mereka.

Media Vietnam, The Thao 247, menyoroti keinginan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk laga ini. Mereka bahkan membawa-bawa Timnas Vietnam dalam judulnya.

“Pelatih Timnas Indonesia ingin menang atas Filipina seperti Timnas Vietnam,” demikian judul yang diberikan oleh The Thao 247.

Telusuri berita bola lainnya
