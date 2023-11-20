Media Vietnam Soroti Harapan Shin Tae-yong yang Ingin Timnas Indonesia Kalahkan Filipina seperti Timnas Vietnam

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti harapan Shin Tae-yong yang ingin Timnas Indonesia kalahkan Filipina seperti Timnas Vietnam. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – berusaha memetik hasil positif setelah dikalahkan Irak dengan skor 1-5.

Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan keduanya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa (21/11/2023) malam WIB, dengan menghadapi Filipina. Laga ini akan dimainkan di Rizal Memorial Stadium, Manila.

Setelah dikalahkan dengan skor 1-5 oleh Irak, Timnas Indonesia wajib menang di sini. Terutama, karena Timnas Vietnam menang dengan skor 2-0 atas Filipina dalam pertandingan pertama mereka.

Media Vietnam, The Thao 247, menyoroti keinginan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk laga ini. Mereka bahkan membawa-bawa Timnas Vietnam dalam judulnya.

BACA JUGA: Ini Sosok yang Sebut Timnas Indonesia Lebih Lemah dari Timnas Vietnam Usai Kalah Telak dari Irak

“Pelatih Timnas Indonesia ingin menang atas Filipina seperti Timnas Vietnam,” demikian judul yang diberikan oleh The Thao 247.