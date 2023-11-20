MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti harapan Shin Tae-yong yang ingin Timnas Indonesia kalahkan Filipina seperti Timnas Vietnam. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – berusaha memetik hasil positif setelah dikalahkan Irak dengan skor 1-5.
Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan keduanya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa (21/11/2023) malam WIB, dengan menghadapi Filipina. Laga ini akan dimainkan di Rizal Memorial Stadium, Manila.
Setelah dikalahkan dengan skor 1-5 oleh Irak, Timnas Indonesia wajib menang di sini. Terutama, karena Timnas Vietnam menang dengan skor 2-0 atas Filipina dalam pertandingan pertama mereka.
Media Vietnam, The Thao 247, menyoroti keinginan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk laga ini. Mereka bahkan membawa-bawa Timnas Vietnam dalam judulnya.
“Pelatih Timnas Indonesia ingin menang atas Filipina seperti Timnas Vietnam,” demikian judul yang diberikan oleh The Thao 247.