Hasil Babak Pertama Timnas Argentina U-17 vs Venezuela U-17: Ngamuk, La Albiceleste Muda Unggul 3-0

HASIL babak pertama Timnas Argentina U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. La Albiceleste muda -julukan Timnas Argentina U-17- tampil menggila di babak pertama sehingga sudah unggul 3-0.

Laga tersebut digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (21/11/2023) pukul 19.00 WIB. Pesta gol Argentina U-17 di babak pertama dicetak lewat gol bunuh diri Luis Vieira (15’), Santiago Lopez (22’), dan Claudio Echeverri (32’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Argentina U-17 memulai pertandingan dengan menekan pertahanan Venezuela U-17. La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- bermain dengan baik kendati stadion Si Jalak Harupat diguyur hujan deras.

Serangan masif Timnas Argentina U-17 akhirnya berbuah gol bunuh diri untuk Venezuela U-17. Adalah Luis Balbo (15’) yang salah dalam mengantisipasi datangnya bola, La Albiceleste unggul 1-0.

Selepas gol itu, Timnas Argentina U-17 memanfaatkan kreativitas dari sisi sayap untuk mendobrak pertahanan Venezuela U-17. Hasilnya manis, Santiago Lopez (22’) sukses mencetak gol tambahan lewat tendangan mendatarnya.

Unggul dua gol, Timnas Argentina U-17 tidak mau menurunkan tempo serangannya. Di sisi lain, La Vinotinto -julukan Timnas Venezuela U-17- masih kesulitan untuk mencari cara keluar dari tekanan Argentina U-17.

Pada menit ke-32, Venezuela U-17 kembali kebobolan. Kali ini, Claudio Echeverri (32’) yang berhasil mencetak gol ketiga untuk La Albiceleste. Pada akhirnya, Timnas Argentina U-17 berhasil menjaga keunggulan atas Venezuela U-17 hingga babak pertama selesai.