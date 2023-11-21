Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Puji Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Nomor 1 Calon Kuat Juara!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |17:05 WIB
6 Negara yang Puji Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Nomor 1 Calon Kuat Juara!
Berikut 6 negara yang puji stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 6 negara yang puji stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 2023 diikuti 24 negara termasuk tuan rumah Timnas Indonesia U-17 yang berlangsung sejak 10 November hingga 2 Desember 2023.

Sebanyak empat stadion digunakan menggelar pertandingan-pertandingan Piala Dunia U-17 2023. Keempat stadion tersebut yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Manahan (Solo), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Menariknya, sejumlah stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia di atas ada yang mendapati pujian dari berbagai negara. Dalam hal ini, pujian tersebut datang baik dari pelatih, pemain peserta Piala Dunia U-17 2023 hingga suporter luar negeri.

Berikut 6 Negara yang Puji Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia:

6. Timnas Kaledonia Baru U-17

Timnas Kaledonia Baru U-17

(Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Pelatih Timnas Kaledonia Baru U-17, Leonardo Lopez, pernah memuji lapangan JIS. Ia menilai kondisi lapangan dan rumput di JIS sangat bagus. Bahkan, Lopez berharap di Kaledonia Baru bisa memiliki lapangan seperti di JIS untuk tempat mereka berlatih.

"Tidak ada masalah dengan lapangan. Lapangan ini sudah baik bagi kami. Jika ada lapangan seperti ini di Kaledonia Baru untuk kami bertanding setiap pekan, tentu akan sangat baik untuk melatih fisik pemain," kata Leonardo Lopez, dalam rilis LOC Piala Dunia U-17 2023 beberapa waktu lalu.

5. Timnas Inggris U-17

Timnas Inggris U-17

(Foto: FIFA)

Pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry, juga memuji JIS selaku stadion tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Dia menilai kondisi stadion yang megah dengan kapasitas besar dan lapangan yang bagus itu membuat pemainnya sangat bersemangat saat bertanding di laga pertama mereka di Grup C. saat itu, Timnas Inggris U-17 menang besar 10-0 atas Kaledonia Baru U-17.

"Saya pikir, semua pasti tahu dalam konteks pertandingan pertama. Kami melihat ini adalah arena yang bagus. Membuat para pemain sangat bersemangat bermain dan saya pikir mereka melakukan itu dengan baik," ujar Ryan, dilansir dari rilis LOC Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2 3
      
