Baru Pindah Rumah, Kim Min-jae Kemalingan Rice Cooker di Jerman

Kim Min-jae kemalingan saat beres-beres untuk pindah ke rumah baru (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)

MUNICH - Kim Min-jae kemalingan saat pindah ke rumah barunya di Jerman. Bintang Timnas Korea Selatan itu kecolongan rice cooker atau penanak nasi di kediaman baru tersebut.

Alat dapur tersebut dikabarkan merupakan pemberian dari agennya, Dee Hong. Kim bahkan disebut belum pernah mencoba rice cooker barunya tersebut menurut laporan Daily Star, dikutip pada Selasa (21/11/2023).

Alat menanak nasi itu dibawa langsung dari Korea Selatan. Mengingat di Jerman, Kim mungkin agak kesulitan untuk bisa mencari makanan Asia.

Kejadian itu berlangsung ketika Kim disinyalir sedang beres-beres pindah di rumah baru. Adapun penanak nasi tersebut dikabarkan berada di luar yang kemudian dengan mudah dicolong maling.

Sebagaimana diketahui, ini adalah kali pertama Kim bermain di Liga Jerman. Bayern Munchen pun menjadi klub perdananya berkarier di sana.