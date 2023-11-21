Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Ukraina vs Italia di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Imbang Tanpa Gol, Gli Azzurri Lolos ke Putaran Final!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |04:40 WIB
Hasil Timnas Ukraina vs Italia di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Imbang Tanpa Gol, Gli Azzurri Lolos ke Putaran Final!
Timnas Italia bermain imbang tanpa gol kontra Ukraina (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Timnas Ukraina vs Italia di kualifikasi Piala Eropa 2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di BayArena, Leverkusen pada Selasa (21/11/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Gli Azzurri -- julukan Timnas Italia -- mengakhiri kualifikasi dengan 14 poin, sama seperti Ukaina. Namun, mereka unggul selisih gol dan berhak finis kedua di klasemen akhir Grup C kualifikasi yang mengamankan kelolosan langsung ke putaran final Piala Eropa 2024.

Timnas Ukraina vs Timnas Italia

Jalannya Pertandingan

Timnas Italia hanya memerlukan hasil imbang untuk mengamankan tiket lolos ke putaran final. Namun, mereka sudah memberi ancaman di awal permainan ketika Federico Chiesa mendapatkan bola dari Nicolo Zaniolo pada menit keenam. Namun, tembakan sanag penyerang Juventus masih melambung di atas gawang.

Ukraina membalas melalui sepakan Georgiy Sudakov dari luar kotak penalti. Namun, Gianluigi Donnarumma masih mampu mengamankan gawangnya.

Pada menit ke-28, Italia kembali mengancam melalui sepak pojok Federico Dimarco yang menemukan Giovanni Di Lorenzo. Namun, tandukan kapten Napoli itu masih melebar dari gawang Ukraina.

Semenit berselang, Federico Chiesa menciptakan peluang emas untuk Davide Frattesi. Namun, upaya dari gelandang Inter Milan itu mampu diredam kiper Ukraina, Anatolii Trubin.

Ancaman dari Chiesa kembali datang pada menit ke-32. Sang penyerang Juventus bergerak di sayap kiri dan mengirim umpan ke mulut gawang. Sayang, Giacomo Raspadori tak mampu menjangkau bola sodorannya.

Italia terus mendominasi hingga babak pertama berakhir. Namun, skor 0-0 masih belum berubah.

Setelah istirahat, pelatih Timnas Italia Luciano Spalletti menurunkan Gianluca Scamacca untuk menambah daya gedor. Raspadori ditarik keluar sebagai gantinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651189/kemenpora-siap-salurkan-bantuan-ke-korban-bencana-banjir-sumatera-gvt.webp
Kemenpora Siap Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Banjir SumateraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/rans_simba_bogor_memperkenalkan_tim_mereka_di_full.jpg
Rans Simba Bogor Siap Guncang IBL 2026, Raffi Ahmad Pasang Target Juara!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement