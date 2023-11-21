Hasil Timnas Ukraina vs Italia di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Imbang Tanpa Gol, Gli Azzurri Lolos ke Putaran Final!

HASIL Timnas Ukraina vs Italia di kualifikasi Piala Eropa 2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di BayArena, Leverkusen pada Selasa (21/11/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Gli Azzurri -- julukan Timnas Italia -- mengakhiri kualifikasi dengan 14 poin, sama seperti Ukaina. Namun, mereka unggul selisih gol dan berhak finis kedua di klasemen akhir Grup C kualifikasi yang mengamankan kelolosan langsung ke putaran final Piala Eropa 2024.

Jalannya Pertandingan

Timnas Italia hanya memerlukan hasil imbang untuk mengamankan tiket lolos ke putaran final. Namun, mereka sudah memberi ancaman di awal permainan ketika Federico Chiesa mendapatkan bola dari Nicolo Zaniolo pada menit keenam. Namun, tembakan sanag penyerang Juventus masih melambung di atas gawang.

Ukraina membalas melalui sepakan Georgiy Sudakov dari luar kotak penalti. Namun, Gianluigi Donnarumma masih mampu mengamankan gawangnya.

Pada menit ke-28, Italia kembali mengancam melalui sepak pojok Federico Dimarco yang menemukan Giovanni Di Lorenzo. Namun, tandukan kapten Napoli itu masih melebar dari gawang Ukraina.

Semenit berselang, Federico Chiesa menciptakan peluang emas untuk Davide Frattesi. Namun, upaya dari gelandang Inter Milan itu mampu diredam kiper Ukraina, Anatolii Trubin.

Ancaman dari Chiesa kembali datang pada menit ke-32. Sang penyerang Juventus bergerak di sayap kiri dan mengirim umpan ke mulut gawang. Sayang, Giacomo Raspadori tak mampu menjangkau bola sodorannya.

Italia terus mendominasi hingga babak pertama berakhir. Namun, skor 0-0 masih belum berubah.

Setelah istirahat, pelatih Timnas Italia Luciano Spalletti menurunkan Gianluca Scamacca untuk menambah daya gedor. Raspadori ditarik keluar sebagai gantinya.