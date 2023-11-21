Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Laga Wajib 3 Poin untuk Garuda

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |05:44 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Laga Wajib 3 Poin untuk Garuda
Timnas Indonesia bakal hadapi Filipina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa diklik di sini. Pertandingan yang digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, itu akan dimainkan mulai pukul 18.00 WIB, Selasa (21/11/2023).

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – melanjutkan perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, pada laga pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong dikandaskan dengan skor 1-5 oleh Irak di Basra pada Kamis (16/11/2023) lalu.

Timnas Indonesia

Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia berada di dasar Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Filipina berada di tempat ketiga hanya karena unggul selisih gol karena cuma dikalahkan Vietnam dengan skor 0-2.

Namun, Timnas Indonesia berpotensi merangkak naik di klasemen, setidaknya untuk peringkat ketiga, jika mampu menang atas Filipina. Sebab, Timnas Indonesia memang seharusnya menargetkan kemenangan di sini.

Timnas Indonesia memenangkan rekor pertemuan kontra Filipina. Secara total, menurut situs 11v11, kedua negara sudah bertemu 25 kali dan Timnas Indonesia memenangkan 20 laga di antaranya.

Halaman:
1 2
      
