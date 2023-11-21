Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Beri Penilaian Positif untuk Timnas Indonesia U-17 meski Tersingkir dari Fase Grup Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |03:02 WIB
Shin Tae-yong Beri Penilaian Positif untuk Timnas Indonesia U-17 meski Tersingkir dari Fase Grup Piala Dunia U-17 2023
Shin Tae-yong beri penilaian positif untuk Timnas Indonesia U-17 usai Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong beri penilaian positif untuk Timnas Indonesia U-17 meski tersingkir dari fase grup Piala Dunia U-17 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu melihat para pemain potensial dari skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

Tim asuhan Bima Sakti itu harus puas tersingkir di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Sebab, Arkhan Kaka dan kolega hanya mengumpulkan dua poin dari tiga laga dan gagal menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik.

Timnas Indonesia U-17

Meski begitu, Shin Tae-yong mengatakan penampilan Timnas Indonesia U-17 sudah luar biasa karena berhadapan dengan tim-tim berkualitas seperti Ekuador, Panama, dan Maroko. Jadi, performanya patut diapresiasi.

"Saya pikir Timnas U-17 Indonesia sudah mencoba yang terbaik. Terlepas dari hasilnya, tapi tetap pemain dan tim pelatih, saya pikir mereka sudah mencoba yang terbaik," kata Shin Tae-yong di Manila, Senin (20/11/2023), jelang pertandingan Timnas Indonesia senior kontra Filipina.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan paling terpenting para pemain Timnas Indonesia U-17 jangan berpuas diri. Sebab, mereka harus menggali potensi yang dimiliki agar makin berkembang ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187620/manajer_timnas_indonesia_u_17_zaki_iskandar-1Uob_large.jpg
Zaki Iskandar Ungkap Cara PSSI Rawat Timnas Indonesia U-17 hingga Catat Kemenangan Bersejarah di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186943/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_pssi-YIZe_large.jpg
Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-17 2026: Timnas Indonesia U-17 Ditemani Myanmar hingga Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651147/jonatan-christie-absen-di-sea-games-2025-karena-pilih-tampil-bwf-world-tour-finals-wfc.webp
Jonatan Christie Absen di SEA Games 2025 karena Pilih Tampil BWF World Tour Finals
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_thailand_u_22_membantai_timor_leste_u_22_6.jpg
Thailand Bantai Timor Leste di Laga Perdana Grup A SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement