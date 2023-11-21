Shin Tae-yong Beri Penilaian Positif untuk Timnas Indonesia U-17 meski Tersingkir dari Fase Grup Piala Dunia U-17 2023

SHIN Tae-yong beri penilaian positif untuk Timnas Indonesia U-17 meski tersingkir dari fase grup Piala Dunia U-17 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu melihat para pemain potensial dari skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

Tim asuhan Bima Sakti itu harus puas tersingkir di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Sebab, Arkhan Kaka dan kolega hanya mengumpulkan dua poin dari tiga laga dan gagal menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik.

Meski begitu, Shin Tae-yong mengatakan penampilan Timnas Indonesia U-17 sudah luar biasa karena berhadapan dengan tim-tim berkualitas seperti Ekuador, Panama, dan Maroko. Jadi, performanya patut diapresiasi.

"Saya pikir Timnas U-17 Indonesia sudah mencoba yang terbaik. Terlepas dari hasilnya, tapi tetap pemain dan tim pelatih, saya pikir mereka sudah mencoba yang terbaik," kata Shin Tae-yong di Manila, Senin (20/11/2023), jelang pertandingan Timnas Indonesia senior kontra Filipina.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan paling terpenting para pemain Timnas Indonesia U-17 jangan berpuas diri. Sebab, mereka harus menggali potensi yang dimiliki agar makin berkembang ke depan.