Shin Tae-yong Tak Mau Cari Alasan, Timnas Indonesia Wajib Kalahkan Filipina

SHIN Tae-yong tak mau cari alasan, Timnas Indonesia wajib kalahkan Filipina. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan menghadapi Filipina dalam laga berikutnya di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Laga ini akan berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa (21/11/2023) pukul 18.00 WIB. Timnas Indonesia tak punya modal bagus untuk laga ini, namun begitupun dengan Filipina.

Timnas Indonesia disikat Irak (1-5), sedangkan Filipina harus mengakui kekuatan Vietnam (0-2). Meski demikian, The Azkals -julukan Timnas Filipina- sejatinya sedikit diuntungkan karena akan bermain di kandang sendiri.

Tidak seperti Skuad Garuda, mereka tentu saja mempunyai pengalaman bermain di stadion dengan rumput sintetis seperti Rizal Memorial Stadium. Walau begitu, Shin menegaskan timnya tidak boleh terbebani dengan itu.

“Ya, terlepas dari skornya (dalam laga sebelumnya) 1-5 dari Irak, kami tidak punya alasan soal (kekalahan) itu, dan kebobolan gol kami adalah kesalahan kami sendiri. Sekarang di Filipina, kami bermain di situasi yang sulit dengan adanya lapangan artifisial, alasan kami akan menang lawan Filipina bukan karena kekalahan dari Irak sebelumnya,” kata Shin dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Senin (20/11/2023).

Shin meminta timnya untuk tetap tenang dan memaksimalkan setiap kesempatan untuk meraih poin penuh. Walau akan bermain di kandang lawan, pelatih asal Korea Selatan itu ingin Skuad Garuda tampil maksimal.