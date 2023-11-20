Alami Jetlag hingga Minim Persiapan Jelang Hadapi Filipina, Shin Tae-yong Janji Timnas Indonesia Tetap Tampilkan yang Terbaik

MANILA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengakui banyak kendala yang dialami pasukannya jelang melawan Filipina. Dimulai dari masalah jetlag hingga minimnya waktu persiapan untuk tampil di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Kendati demikian, Shin Tae-yong memastikan para penggawa Garuda bakal memberikan penampilan terbaik mereka. Itu semua demi tiga poin yang harus direbut Timnas Indonesia kala beraksi di Rizal Memorial Stadium, pada Selasa 21 November 2023.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- harus menempuh perjalanan melelahkan ke Filipina usai melawan Irak dengan skor 1-5 di Basra International Stadium, Basra, Irak, Kamis 16 November 2023. Sementara itu, di hari yang sama Filipina menjamu Vietnam dengan skor 0-2 di Rizal Memorial Stadium.

Shin Tae-yong mengatakan timnya memang menghadapi tantangan dalam beberapa hal untuk laga itu. Namun, hal tersebut harus bisa diatasi Timnas Indonesia dengan baik meskipun tidak mudah.

"Kami menjalani perjalanan panjang dari Irak, mengalami jetlag karena perbedaan waktu, dan juga kami mengalami kekurangan waktu adaptasi kondisi," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Senin (20/11/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Timnas Indonesia tetap bersiap diri dengan baik agar tampil maksimal untuk laga itu. Hal tersebut agar tim asuhannya dapat meraih poin dari tangan Filipina.