Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jepang U-17: Skor Sama Kuat 1-1

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Spanyol U-17 harus puas menutup babak pertama kontra Jepang U-17 dengan hasil imbang pada laga 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Senin (20/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Timnas Spanyol U-17 tepatnya ditahan dengan skor 1-1 oleh tim Samurai Biru.

Dalam laga tersebut, Spanyol U-17 unggul lebih dulu lewat gol Quim Junyent di menit kedelapan. Lalu Jepang U-17 pun berhasil membalas berkat Gaku Nawata pada menit ke-39.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol mendominasi penguasaan bola di menit-menit awal pertandingan dengan umpan-umpan pendek yang mereka lakukan. Hasilnya, sebuah gol pembuka tercipta pada menit ke-8 lewat tendangan mendatar Quim Junyent yang dilepaskan dari dalam kotak penalti ke pojok kiri bawah gawang setelah menerima umpan terobosan Juan Hernandez.

Setelah 10 menit laga berjalan, Jepang bisa keluar dari tekanan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka pun mengancam gawang lawan dengan tendangan jarak jauh Ryunosuke Sato, tetapi bola yang mengarah ke tiang jauh bisa ditepis oleh Raul Jomenez Latorre.

Kedua tim terus terlibat jual beli serangan selepas itu dalam tempo permainan yang cukup cepat. Akan tetapi, mereka sama-sama tak mampu mengonversi beberapa peluang berbahaya yang mereka dapat menjadi gol hingga setengah jam laga berjalan.

Pada menit 39, akhirnya serangan Samurai Biru -julukan Jepang- membuahkan gol penyeimbang lewat Gaku Nawata. Pemain bernomor punggung 14 itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kanan gawang hingga membuat kiper lawan tak bergerak sedikit pun.