Masih Menganggur, David De Gea Diboyong Legenda Manchester United ke Inter Miami?

MASIH menganggur, David De Gea berpotensi diboyong legenda Manchester United David Beckham ke Inter Miami. Sang penjaga gawang asal Spanyol tak kunjung mendapatkan klub setelah meninggalkan Manchester United pada musim panas 2023 lalu.

Sebagaimana dilansir dari Metro, Minggu (19/11/2023), Beckham diklaim sudah mengajukan penawaran kepada De Gea untuk gabung Inter Miami. Legenda Manchester United itu kabarnya berupaya membujuk sang kiper berusia 33 tahun untuk membela The Herons – julukan Inter Miami.

Seperti diketahui, De Gea saat ini sedang menganggur. Kiper asal Spanyol itu belum memiliki klub usai didepak Man United pada bursa transfer musim panas tahun ini.

Bukan rahasia lagi kalau pelatih Man United, Erik Ten Hag, menginginkan sosok kiper baru yang lebih lihai menguasai bola. Hingga akhirnya, dia mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan sebagai pengganti De Gea yang performanya sejauh ini belum konsisten.

Sementara itu, De Gea sebenarnya mendapat banyak tawaran dari klub asal Arab Saudi dan Inter Milan. Namun itu semua ditolak olehnya. Karena kabarnya, dia ingin kembali merumput di Liga Spanyol.

Kabarnya, dua klub yang berminat mendatangkan De Gea adalah Real Betis dan Valencia. Namun dua tim asal Spanyol tersebut dilaporkan tidak sanggup untuk membayar gajinya sebesar 350 ribu poundsterling atau sekitar Rp6 miliar per minggu.