Bruno Fernandes Buka Suara soal Rumor Bakal Tinggalkan Manchester United untuk Al Nassr

BRUNO Fernandes buka suara soal rumor bakal tinggalkan Manchester United untuk Al Nassr. Gelandang berusia 29 tahun itu mengaku hanya ingin fokus bersama Manchester United dan Timnas Portugal.

Bruno Fernandes mengaku nyaman di Manchester United. Dia mengaku tidak memerhatikan bahwa dirinya kini sedang dirumorkan bakal gabung Al Nassr.

"Saya fokus pada tim nasional dan United. Saya senang dengan keberadaan saya saat ini. Di tim nasional, kami menjalani masa-masa yang sangat baik, di Manchester United kami tidak memulai dengan cara yang kami inginkan," ujarnya, dipetik dari Mirror, Minggu (19/11/2023).

"Saya tidak melihat rumor. Saya tidak memperhatikannya. Saat ini, sangat mudah untuk menyebarkan rumor di media. Saya lebih memilih berkonsentrasi pada tujuan saya," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini Al Nassr FC disebut tertarik mendatangkan jasa Bruno. Pemain andalan Timnas Portugal itu masuk dalam susunan transfer Al Nassr.