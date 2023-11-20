Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Manajemen Pastikan Tim Deltras FC Aman Usai Kericuhan di Markas Gresik United, Imbau Suporter Tetap Kondusif

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |09:09 WIB
Manajemen Pastikan Tim Deltras FC Aman Usai Kericuhan di Markas Gresik United, Imbau Suporter Tetap Kondusif
Skuad Deltras FC berfoto di Stadion Gelora Joko Samudro usai menang atas tuan rumah Gresik United (Foto: Instagram/@deltras.official)
SIDOARJO - Manajemen Deltras FC memastikan kondisi tim tetap aman usai menjadi korban kericuhan di markas Gresik United, Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu 19 November 2023 sore WIB. Pihak klub lantas meminta suporter untuk tetap menjaga situasi kondusif.

Deltras merilis pernyataan resmi menyusul kerusuhan di laga lanjutan Liga 2 2023-2024 kontra Gresik. Melalui manajer tim, Dian Felani, mereka mengonfirmasi tidak ada suporter tuan rumah yang ingin menyakiti lawan.

Deltras FC menang 2-1 atas tuan rumah Gresik United pada lanjutan Liga 2 2023-2024 (Foto: Instagram/@deltras.official)

Dian membenarkan kericuhan tersebut diawali oleh suporter Gresik United yang melayangkan protes atas hasil minor yang diderita tim kesayangan kepada pihak manajemen. Untuk diketahui, laga tersebut berkesudahan dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu.

“Fans Gresik United tidak meluapkan amarahnya kepada tim Deltras. Hanya saja mereka tadi sempat ingin menyuarakan aspirasi ke manajemen atas hasil kekalahan tersebut,” kata Dian Felani dalam keterangan resmi klub, Senin (20/11/2023).

“Selebihnya kami tidak tahu detail kejadian kerusuhan karena tim masih berada di dalam stadion,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dian juga membeberkan kondisi tim pasca kerusuhan tersebut. Dipastikan para pemain dan ofisial bisa pulang ke Sidoarjo dengan selamat meski sempat tertahan di stadion.

Halaman:
1 2
      
