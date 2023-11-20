Respons PSSI Terkait Kericuhan di Laga Gresik United vs Deltras Sidoarjo

SIKAP PSSI menyusul kericuhan di laga Liga 2 2023-2024 antara Gresik United kontra Deltras FC akan diulas pada artikel ini. Sepakbola Indonesia kembali tercoreng dengan kericuhan.

Terjadi kericuhan yang cukup brutal kala Gresik United menjamu Deltras Sidoarjo pada lanjutan Liga 2 2023-2024 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu 19 November 2023 siang WIB. Hal itu dipicu oleh aksi protes yang dilakukan suporter tuan rumah kepada manajemen klub.

Namun sayang, situasi malah tidak terkendali. Pihak keamanan yang hendak mengendalikan situasi malah melontarkan gas air mata. Terdapat korban luka-luka, baik dari pihak suporter maupun pihak keamanan.

Informasi terkini menyebut korban luka mencapai sekitar 26 orang, dengan rincian 17 suporter dan 11 polisi. PSSI melalui Anggota Komite Eksekutif (Exco), Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi denga Asprov Jawa Timur dan suporter Gresik United.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Asprov Jawa Timur dan juga teman-teman PSSI, suporter yang di Jawa Timur, untuk bersama-sama berkoordinasi dengan kawan-kawan di Gresik United,” kata Arya, dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Arya mempersilahkan suporter Gresik United berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur agar situasi lebih kondusif. Dia ingin elemen suporter dan pihak kepolisian saling bergandeng tangan.

“Dalam waktu dekat, mungkin besok (hari ini), teman-teman akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur, supaya kondisi kondusif, artinya kami saling bekerja sama,” tukas Arya.