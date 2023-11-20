Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons PSSI Terkait Kericuhan di Laga Gresik United vs Deltras Sidoarjo

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:30 WIB
Respons PSSI Terkait Kericuhan di Laga Gresik United vs Deltras Sidoarjo
PSSI merespons kericuhan yang terjadi di laga Gresik United vs Deltras FC (Foto: PSSI)
A
A
A

SIKAP PSSI menyusul kericuhan di laga Liga 2 2023-2024 antara Gresik United kontra Deltras FC akan diulas pada artikel ini. Sepakbola Indonesia kembali tercoreng dengan kericuhan.

Terjadi kericuhan yang cukup brutal kala Gresik United menjamu Deltras Sidoarjo pada lanjutan Liga 2 2023-2024 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu 19 November 2023 siang WIB. Hal itu dipicu oleh aksi protes yang dilakukan suporter tuan rumah kepada manajemen klub.

Gresik United vs Deltras Sidoarjo

Namun sayang, situasi malah tidak terkendali. Pihak keamanan yang hendak mengendalikan situasi malah melontarkan gas air mata. Terdapat korban luka-luka, baik dari pihak suporter maupun pihak keamanan.

Informasi terkini menyebut korban luka mencapai sekitar 26 orang, dengan rincian 17 suporter dan 11 polisi. PSSI melalui Anggota Komite Eksekutif (Exco), Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi denga Asprov Jawa Timur dan suporter Gresik United.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Asprov Jawa Timur dan juga teman-teman PSSI, suporter yang di Jawa Timur, untuk bersama-sama berkoordinasi dengan kawan-kawan di Gresik United,” kata Arya, dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Arya mempersilahkan suporter Gresik United berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur agar situasi lebih kondusif. Dia ingin elemen suporter dan pihak kepolisian saling bergandeng tangan.

“Dalam waktu dekat, mungkin besok (hari ini), teman-teman akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur, supaya kondisi kondusif, artinya kami saling bekerja sama,” tukas Arya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/49/3058225/liga-2-2024-2025-dimulai-7-september-2024-persibo-bojonegoro-vs-gresik-united-jadi-laga-pembuka-g74oSiR8SF.jpg
Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/49/3027400/kisah-perjuangan-psbs-biak-juara-liga-2-2023-2024-bukti-manajemen-yang-sehat-GcSJX2Dxnn.jpg
Kisah Perjuangan PSBS Biak Juara Liga 2 2023-2024, Bukti Manajemen yang Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/49/2991951/persikab-kabupaten-bandung-tak-tahu-penyebab-disanksi-fifa-NYmITTe0kU.jpg
Persikab Kabupaten Bandung Tak Tahu Penyebab Disanksi FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/49/2983558/kisah-haru-beto-goncalves-pemain-gaek-43-tahun-yang-juara-liga-2-secara-beruntun-Takus8GCMb.jpg
Kisah Haru Beto Goncalves, Pemain Gaek 43 Tahun yang Juara Liga 2 Secara Beruntun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650785/janice-tjen-didukung-japfa-food-kampanye-pentingnya-protein-hewani-untuk-aktivitas-olahraga-til.webp
Janice Tjen Didukung Japfa Food Kampanye Pentingnya Protein Hewani untuk Aktivitas Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/menpora_erick_thohir_menerima_audiensi_ketua_pbpi.jpg
Erick Thohir Ultimatum PB Padel! Diminta Serahkan Roadmap Demi Masuk DBON dan Tembus Olimpiade
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement