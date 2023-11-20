Suporter Gresik United Rusuh Setelah Dikalahkan Deltras FC, PSSI Beri Tanggapan

SUPORTER Gresik United rusuh setelah dikalahkan Deltras FC, PSSI beri tanggapan. Komite Ad Hoc Suporter PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan Gresik United.

Gresik United tampil di hadapan para suporternya di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, untuk laga pekan ke-10 Grup 3 Liga 2 2023-2024 pada Minggu (19/11/2023) sore WIB. Laga itu berakhir dengan kekalahan 1-2 untuk tuan rumah.

Beredar video di media sosial ketika para suporter Gresik United bentrok dengan aparat keamanan. Keributan tersebut bahkan hingga berujung tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian.

Arya Sinulingga selaku Komite Ad Hoc Suporter PSSI mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Asosisasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur dalam menanggapi kerusuhan ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Asprov Jawa Timur dan teman-teman suporter yang ada di Jawa Timur untuk bersama-sama berkoordinasi dengan kawan-kawan dari Gresik United,” kata Arya, sebagaimana keterangan yang diterima oleh Okezone, Minggu (19/11/2023) malam WIB.

“Besok [20 November 2023], teman-teman akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur supaya kondisi kondusif. Artinya, kami saling bekerja sama,” tambahnya.