Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Suporter Gresik United Rusuh Setelah Dikalahkan Deltras FC, PSSI Beri Tanggapan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |02:25 WIB
Suporter Gresik United Rusuh Setelah Dikalahkan Deltras FC, PSSI Beri Tanggapan
Laga Gresik United vs Deltras FC berakhir ricuh (Foto: Gresik United)
A
A
A

SUPORTER Gresik United rusuh setelah dikalahkan Deltras FC, PSSI beri tanggapan. Komite Ad Hoc Suporter PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan Gresik United.

Gresik United tampil di hadapan para suporternya di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, untuk laga pekan ke-10 Grup 3 Liga 2 2023-2024 pada Minggu (19/11/2023) sore WIB. Laga itu berakhir dengan kekalahan 1-2 untuk tuan rumah.

Gresik United

Beredar video di media sosial ketika para suporter Gresik United bentrok dengan aparat keamanan. Keributan tersebut bahkan hingga berujung tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian.

Arya Sinulingga selaku Komite Ad Hoc Suporter PSSI mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Asosisasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur dalam menanggapi kerusuhan ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Asprov Jawa Timur dan teman-teman suporter yang ada di Jawa Timur untuk bersama-sama berkoordinasi dengan kawan-kawan dari Gresik United,” kata Arya, sebagaimana keterangan yang diterima oleh Okezone, Minggu (19/11/2023) malam WIB.

“Besok [20 November 2023], teman-teman akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur supaya kondisi kondusif. Artinya, kami saling bekerja sama,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/49/3058225/liga-2-2024-2025-dimulai-7-september-2024-persibo-bojonegoro-vs-gresik-united-jadi-laga-pembuka-g74oSiR8SF.jpg
Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/49/3027400/kisah-perjuangan-psbs-biak-juara-liga-2-2023-2024-bukti-manajemen-yang-sehat-GcSJX2Dxnn.jpg
Kisah Perjuangan PSBS Biak Juara Liga 2 2023-2024, Bukti Manajemen yang Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/49/2991951/persikab-kabupaten-bandung-tak-tahu-penyebab-disanksi-fifa-NYmITTe0kU.jpg
Persikab Kabupaten Bandung Tak Tahu Penyebab Disanksi FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/49/2983558/kisah-haru-beto-goncalves-pemain-gaek-43-tahun-yang-juara-liga-2-secara-beruntun-Takus8GCMb.jpg
Kisah Haru Beto Goncalves, Pemain Gaek 43 Tahun yang Juara Liga 2 Secara Beruntun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650785/janice-tjen-didukung-japfa-food-kampanye-pentingnya-protein-hewani-untuk-aktivitas-olahraga-til.webp
Janice Tjen Didukung Japfa Food Kampanye Pentingnya Protein Hewani untuk Aktivitas Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/ronald_araujo.jpg
Bintang Barcelona Dapat Cuti Dadakan untuk Pulihkan Mental, Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement