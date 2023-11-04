Hadapi Putaran Kedua Liga 2 2023-2024, Malut United Kedatangan Amunisi Baru

JELANG putaran kedua Liga 2 2023-2024, Malut United dipastikan bakal mendapatkan amunisi baru. Sebab Malut United berhasil mendatangkan dua pemain lokal baru, yakni Alwi Slamat dan Wawan Febrianto dan satu pemain asing, yaitu Jose Wilkson.

Kehadiran Alwi Slamat dan Wawan Febrianto pun dinilai dapat mendongkrak Malut United karena keduanya berpengalaman bermain di Liga 1. Kehadiran Alwi Slamat dan Wawan Febrianto pun disambut baik oleh pelatih Malut United, Imran Nahumarury.

Imran pun berharap kehadiran Alwi dan Wawan bisa memberikan dampak positif untuk permainan Malut United.

"Semoga Alwi dan Wawan bisa semakin mengangkat tim. Tetapi, mereka juga membutuhkan bantuan dari rekan-rekan yang lain. Sepak bola adalah permainan tim," kata coach Imran Nahumarury dalam konferensi pers menjelang laga, Sabtu (4/11/2023).

Selain kedatangan pemain lokal, yakni Alwi dan Wawan, tim pelatih dan manajemen klub juga sepakat mendatangkan dua pemain asing sebagai pengganti Mukhammad Isaev (Uzbekistan) dan Derick Sasraku (Ghana) yang dianggap belum memenuhi harapan ketika tampil pada putaran pertama.

Satu dari 2 pemain asing yang baru didatangkan telah diumumkan secara resmi. Dia adalah Jose Wilkson, striker 31 tahun asal Brasil yang sudah memiliki riwayat bermain di kompetisi sepak bola Indonesia bersama Persebaya Surabaya dan Persela Lamongan.