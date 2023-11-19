Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Main di Laga Timnas Spanyol vs Georgia, Lamine Yamal Sudah Takkan Mungkin Bela Timnas Maroko

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |22:24 WIB
Lamine Yamal berpotensi tampil di laga Timnas Spanyol vs Georgia (Foto: REUTERS)
Lamine Yamal berpotensi tampil di laga Timnas Spanyol vs Georgia (Foto: REUTERS)
A
A
A

JIKA main di laga Timnas Spanyol vs Georgia, Lamine Yamal sudah takkan mungkin bela Timnas Maroko, sebagaimana laporan dari Football-Espana. Pertandingan antara Spanyol dan Georgia akan digelar pada Senin (20/11/2023) dini hari anti WIB.

Menurut peraturan FIFA, seorang pemain masih bisa berganti tim nasional jika belum bermain dalam lebih dari tiga laga di ajang resmi. Sejauh ini, wonderkid Barcelona Lamine Yamal sudah melakoni tiga laga bersama tim senior di kualifikasi Piala Eropa 2024.

Lamine Yamal

Dalam tiga penampilannya tersebut, winger berusia 16 tahun itu telah mencetak dua gol. Adapun tiga laga tersebut merupakan ajang kualifikasi Piala Eropa 2024.

Merujuk pada aturan FIFA, pemain masih bisa pindah kewarganegaraan jika baru tampil tiga laga atau kurang di negara sebelumnya. Namun kali ini Yamal bakal benar-benar akan menetap sebagai warga Spanyol jika tampil lagi di kualifikasi Piala Eropa 2024.

"Secara teknis dia masih bisa memilih untuk beralih kesetiaan ke Maroko. Aturan FIFA menyatakan bahwa seorang pemain dapat mengubah kewarganegaraannya jika mereka telah memainkan tiga pertandingan atau kurang untuk satu negara, sesuai dengan Relevo , yang merupakan kasus Lamine Yamal saat ini," bunyi laporan Football Espana, dipetik Minggu (19/11/2023).

Halaman:
1 2
      
