HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Halus FC Hantam Sadakata United 5-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |18:36 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Halus FC Hantam Sadakata United 5-2
Halus FC Jakarta menang 5-2 atas Sadakata United di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Instagram/sadakataunited)
A
A
A

TEGAL Halus FC Jakarta berhasil merebut kemenangan atas Sadakata United di pekan pertama Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (19/11/2023) malam WIB. Berlangsung di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Halus FC tepatnya menang dengan skor telak 5-2.

Penampilan apik Halus FC pun tak lepas dari hebatnya permainan Achmad Alfyanto. Ia membantu Halus FC tampil baik di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Halus FC langsung tancap gas dengan menggempur pertahanan Sadakata United sejak menit awal. Tim asal Jakarta itu nyaris saja membuka keran golnya dengan cepat lewat tendangan Ahmad Fadillah yang masih membentur tiang gawang.

Sementara itu, Sadakata United bukan tanpa ancaman. Tim polesan Panca Pauji itu mendapat peluang emasnya lewat tendangan Juniansyah yang juga masih membentur tiang gawang Halus FC. Pertandingan pun berjalan cukup sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan.

Halus FC vs Sadakata United

Halus FC mampu membuka gol keunggulannya lebih dulu lewat tendangan keras Abdul Rohman Nawawi. Setelah itu, Sadakata United yang mencoba merespons gol tersebut akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Bagas Teguh.

Pertandingan masih terus berjalan sengit di sisa waktu yang ada. Namun jual beli serangan yang dilancarkan kedua tim masih belum membuahkan hasil manis. Untuk sementara, Halus FC dan Sadakata United bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
