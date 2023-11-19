Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Cosmo JNE Hajar Unggul FC 5-3

TEGAL – Cosmo JNE FC berhasil memetik kemenangan atas Unggul FC di pekan pertama Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (19/11/2023) siang WIB. Bermain di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Cosmo JNE tepatnya menang dengan skor 5-3 atas Unggul FC.

Cosmo JNE awalnya sempat tertinggal 1-2 di babak pertama dari Unggul FC. Namun, mereka mampu bangkit hingga akhirnya menang dengan skor 5-3 di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Laga langsung berjalan dengan seru karena kedua tim menampilkan jual beli serangan sejak awal pertandingan. Cosmo JNE FC memanfaatkan kreativitas dari Bayu Saptaji, sementara Unggul FC bermain dengan tempo cepat.

Namun, Cosmo JNE FC-lah yang berhasil mencuri keunggulan lewat tendangan terukur dari Bayu Saptaji (6’). Selepas gol itu, Unggul FC bereaksi dengan bermain lebih agresif menekan pertahanan tim asuhan Deny Handoyo.

Hasilnya manis, Oscar (10’) dan Gvin Laik (14’) mampu membawa Unggul FC membalikkan keadaan. Cosmo JNE FC sempat memperlihatkan upaya keras untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Akan tetapi, upaya itu tidak membuahkan hasil hingga laga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Cosmo JNE FC langsung tampil menekan pertahanan Unggul FC. Empat menit berjalan, Reza Yamani (24’) mampu mencetak gol.