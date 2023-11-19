Jadwal Lengkap 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Timnas Spanyol U-17 vs Jepang U-17, Brasil U-17 Jumpa Ekuador U-17

JADWAL lengkap 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Sederet laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Timnas Spanyol U-17 vs Jepang U-17 hingga sang juara bertahan, Brasil U-17, yang akan melawan Ekuador U-17.

Ya, ajang Piala Dunia U-17 2023 sudah mencapai babak 16 besar. Tim yang dipastikan lolos ke babak 16 besar adalah Prancis, Senegal, Inggris, Uzbekistan, Mali, Maroko, Iran, Meksiko, Ekuador, Brasil, Argentina, Venezuela, Spanyol, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, tuan rumah, Timnas Indonesia U-17, sendiri dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar usai finis di posisi keenam pada klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023. Meski Timnas Indonesia U-17 sudah takkan berlaga lagi, sederet laga seru tetap akan tersaji di Piala Dunia U-17 2023.

Pertandingan di babak 17 besar akan mulai digelar pada Senin 20 Oktober 2023 hingga Rabu 22 November 2023. Laga akan digelar di 4 stadion yang jadi venue Piala Dunia U-17 2023.

Pada hari pertama, ada dua pertandingan yang akan digelar. Pertama, ada duel Timnas Ekuador U-17 vs Brasil U-17 yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada pukul 15.30 WIB.

Duel tersebut dipastikan berjalan menarik karena ketangguhan kedua tim yang sudah terlihat di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Timnas Brasil U-17 sendiri melesat ke babak 16 besar usai menjadi runner-up Grup C. Mereka total meraih 6 poin dari 3 laga yang dijalani, dengan sukses mengalahkan Kaledonia Baru U-17 9-0 dan juga Inggris U-17 dengan skor 2-1.

Brasil U-17 tentunya bertekad tampil lebih apik lagi di babak 16 besar demi terus melangkah jauh di Piala Dunia U-17 2023. Apalagi, status mereka adalah juara bertahan di ajang ini.

Tetapi, lawan yang akan dihadapi Brasil U-17 tidaklah mudah. Mereak akan melawan juara Grup A, yakni Maroko U-17. Di fase grup, Maroko U-17 juga meraih 6 poin dari 3 laga yang dijalani. Salah satu kemenangan didapat Maroko U-17 kala melawan Timnas Indonesia U-17 dengan skor 3-1.

Selain duel di atas, ada juga pertandingan seru lain yang akan tersaji pada Senin 20 November 2023, yakni mempertemukan Spanyol U-17 vs Jepang U-17. Laga itu juga akan digelar di Stadion Manahan, Solo, mulai pukul 19.00 WIB.

Spanyol U-17 mengukir perjalanan manis di Piala Dunia U-17 2023 sejauh ini. Mereka tak terkalahkan di 3 laga Grup B sehingga keluar sebagai juara grup. Spanyol sukses mengalahkan Kanada U-17 dengan skor 2-0 dan juga Mali U-17 dengan skor 1-0. Lalu, di laga terakhir Grup C, Spanyol U-17 menahan imbang Uzbekistan U-17 dengan skor 2-2.

Kiprah manis Spanyol U-17 tentunya perlu diwaspadai Jepang U-17 jika tak mau perjalanannya terhenti di Piala Dunia U-17 2023. Jepang U-17 sendiri diketahui merebut tiket 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik.

Di fase grup, Jepang U-17 meraih total 6 poin, hasil dari mengalahkan Polandia U-17 dengan skor 1-0 dan juga Senegal U-17 dengan skor 2-0. Kini, menarik menantikan perjalanan Jepang U-17 di 16 besar. Mampukah mereka menang atas Spanyol U-17?