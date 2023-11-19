Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Tim Juara Bertahan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |06:22 WIB
5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Tim Juara Bertahan
Timnas Brasil U-17 melaju ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sebagai runner up Grup C (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

LIMA negara celon kuat juara Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah Timnas Brasil U-17 yang merupakan tim juara bertahan.

Tim samba lolos ke babak 16 besar dengan status runner up Grup C karena kalah selisih gol dari Timnas Inggris U-17. Termasuk Timnas Brasil U-17, berikut lima negara calon kuat juara Piala Dunia U-17 2023

5. Timnas Spanyol U-17


Pertama ada Timnas Spanyol U-17 yang lolos ke babak 16 besar dengan status juara Grup B. La Roja mengoleksi 7 poin dari tiga laga fase grup dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang

Timnas Spanyol tampil cukup baik di Grup B. Meski tidak meraih poin sempurna, pasukan Jose Maria Lana menunjukkan perkembangan yang baik di setiap laga.

4. Timnas Argentina U-17

Timnas Argentina U-17 menjadi salah satu tim yang diprediksi bisa berbicara banyak di ajang Piala Dunia U-17 2023 kali ini. Tim tango melaju ke babak 16 besar sebagai juara Grup D.

Sempat kalah di laga perdana grup, Timnas Argentina kemudian menunjukkan taji mereka di dua laga berikutnya dengan mengalahkan Timnas Jepang (3-1) dan Timnas Polandia (4-0).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/01/11/1650307/ffi-gelar-gala-dinner-apresiasi-skuad-garuda-futsal-jelang-sea-games-2025-dan-aff-rtp.jpg
FFI Gelar Gala Dinner Apresiasi Skuad Garuda Futsal Jelang SEA Games 2025 dan AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/campus_league_uin_bandung_vs_stkip_pasundan_cimahi.jpg
Campus League 2025 Regional Jakarta Berakhir, Ini 16 Tim yang Lolos ke Babak Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement