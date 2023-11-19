5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Tim Juara Bertahan

Timnas Brasil U-17 melaju ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sebagai runner up Grup C (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

LIMA negara celon kuat juara Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah Timnas Brasil U-17 yang merupakan tim juara bertahan.

Tim samba lolos ke babak 16 besar dengan status runner up Grup C karena kalah selisih gol dari Timnas Inggris U-17. Termasuk Timnas Brasil U-17, berikut lima negara calon kuat juara Piala Dunia U-17 2023

5. Timnas Spanyol U-17





Pertama ada Timnas Spanyol U-17 yang lolos ke babak 16 besar dengan status juara Grup B. La Roja mengoleksi 7 poin dari tiga laga fase grup dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang

Timnas Spanyol tampil cukup baik di Grup B. Meski tidak meraih poin sempurna, pasukan Jose Maria Lana menunjukkan perkembangan yang baik di setiap laga.

4. Timnas Argentina U-17

Timnas Argentina U-17 menjadi salah satu tim yang diprediksi bisa berbicara banyak di ajang Piala Dunia U-17 2023 kali ini. Tim tango melaju ke babak 16 besar sebagai juara Grup D.

Sempat kalah di laga perdana grup, Timnas Argentina kemudian menunjukkan taji mereka di dua laga berikutnya dengan mengalahkan Timnas Jepang (3-1) dan Timnas Polandia (4-0).