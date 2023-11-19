Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Faktor Ini Bikin Timnas Jerman U-17 Senang Main di Bandung

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |03:46 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Faktor Ini Bikin Timnas Jerman U-17 Senang Main di Bandung
Timnas Jerman U-17 berhasil melaju ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Jerman U-17, Christian Wück, senang pasukannya akan bermain di Bandung pada babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 anti. Mereka dijadwalkan kembali berlaga di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, pada Selasa (21/11/2023).

Sebagaimana diketahui, skuad muda Panzer-julukan Jerman- berhasil memastikan diri lolos dari fase grup. Mereka keluar sebagai juara Grup F dengan tiga kemenangan beruntun.

Terbaru, Jerman U-17 menang telak atas Venezuela U-17 di Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada Sabtu (18/11/2023) tiga gol tanpa balas. Hasil itu menyempurnakan kemenangan mereka di fase grup.

Laga tersebut juga merupakan kali pertama Jerman U-17 main di Jakarta. Sebelumnya, mereka melawan Meksiko U-17 dan Selandia Baru U-17 di Bandung selama fase grup.

Ketika tampil di JIS, Wück merasa cuaca di Jakarta jauh lebih panas. Tak heran jika dia girang saat mengetahui jadwal timnya bakal bermain di Bandung pada babak 16 besar nanti

"Itu sangat bagus karena di sana tidak panas seperti di Jakarta," ujarnya kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (18/11/2023).

Halaman:
1 2
      
